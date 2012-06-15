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市场报道 | 2012年 6月 15日 星期五 21:53 BJT

〔美国股市〕开盘温和上涨,央行或联手行动乐观情绪被惨淡经济数据冲淡

路透纽约6月15日电---美国股市周五开盘温和上涨,因虽然全球主要央行表示若希腊大选引发动荡或采取联合行动,但该消息所引发的乐观情绪被本国低迷的制造业数据所冲淡.

道琼工业指数.DJI开盘上涨53.81点或0.43%,报12,705.72点;标准普尔500指数.SPX上涨4.05点或0.30%,至1,333.15点;Nasdaq指数.IXIC上涨5.35点或0.19%,报2,841.68点.(完)

--编译 王洋;审校 田建华

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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