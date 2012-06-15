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市场报道 | 2012年 6月 15日 星期五 22:40 BJT

〔美国经济〕6月8日当周领先指标小升,增长年率则下跌--ECRI

路透纽约6月15日电---美国经济周期研究所(ECRI)周五称,衡量美国未来经济增速的一项指标最近一周小升,其增长年率则下滑.

ECRI表示,美国6月8日止当周领先指标(WLI)上升至121.9,之前一周为121.3,原先公布为121.6.

该指标的增长年率跌至负3.0%,为今年2月来最低位,上周为负2.2%,最初报告为负2.0%(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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