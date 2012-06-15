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亚洲 | 2012年 6月 15日 星期五 23:03 BJT

〔标题新闻〕WTO裁决中国向美国产取向电工钢征收反补贴关税与世贸组织相关规定不符

注释:WTO为世界贸易组织缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8H8821]

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