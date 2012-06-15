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货币新闻 | 2012年 6月 15日 星期五 23:52 BJT

〔欧元区经济〕在经济极度疲弱的情况下,西班牙不应急于削减赤字-IMF

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

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