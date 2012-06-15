〔欧洲汇市〕英镑上涨,因投资者削减空仓且英国出手抗击欧元区危机

标题新闻：新加坡1月工业生产同比增长2.2%远逊于预期，因生物医学制造业产出下滑
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路透伦敦6月15日电---英镑周五上涨,因为投资者在希腊大选前削减空头押注,而且英国政策制定者采取预先行动来缓解欧元区危机对该国经济的冲击,此举令部分人士感到振奋.
交易商称,英镑获得支撑,因为人们相信瑞士央行正在把其外汇储备中的欧元转为英镑.瑞士央行一直在加紧干预,大规模购进欧元来维持瑞郎汇率上限,这一上限目前定在1.20瑞郎.
英镑兑美元升至两周高位,日内上涨0.5%,报1.5630美元,升势超越了据传1.5601美元上方的停损单至5月30日以来最高位.欧元兑英镑EURGBP=D4下跌0.5%,报0.8075英镑.
美国数据表现疲弱支撑了美国联邦储备理事会(美联储,FED)祭出更多宽松政策的预期,令美元全线承压.
稍早英镑一度承压,因此前英国央行宣布采取紧急流动性计划来支撑银行系统,英国央行总裁金恩暗示或将采取更多宽松举措.
但随着英国银行类股对上述消息做出正面反应,英镑削减跌幅.
下周英镑可能容易受到英国央行下周三公布的最新政策会议记录的影响.该记录可能会暗示,政策制定者们倾向于进一步祭出刺激措施来支撑英国经济成长.
英国央行周四祭出举措,以防止快速恶化的欧元区危机将英国经济推入更深的衰退中,此举在未来几周料将帮助英镑兑欧元勉力录得升幅.
"我们预计,较长远地看,新政的影响是正面的,最坏也是中性.逢低买入英镑兑美元或英镑兑欧元,还要看希腊大选的结果,"莱斯银行在报告中称.
英国4月贸易逆差大于预期[ID:nSB1612716],稍早亦令英镑承压,但市场焦点很快就转至周末希腊大选.是次大选可能会决定希腊是否继续留在欧元区.(完)
--编译 兰秀娟;审校
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* 美元未从努钦税改言论中获得提振 * 英镑料将录得周线涨幅，因欧元受政治因素打压 路透东京2月24日 - 美元周五收复部分失地，之前兑日圆下滑至两周低位。但美元周线仍可能下跌，之前公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录令美元多头失望。 美元兑日圆 小涨0.1%至112.76，但仍未远离隔夜触及的两周低位112.55，本周迄今下滑0.2%。 美元未能摆脱美联储周三公布的会议记录所带来的压力。该会议记录比一些市场人士原先预期来得温和。 “市场人士仍在消化美联储1月会议记录，而且对这些记录的解读似乎有两个不同的阵营--认为基调更加鹰派或是更显鸽派--目前看来似乎是鸽派解读占了上风，”一家美系银行的私人客户集团投资长Bill Northey表示。 此外，美国财长努钦的讲话也让美元承压。他在上周就职以来的首次电视采访中告诉福克斯商业新闻网，特朗普政府采取的任何政策举措今年产生的影响可能有限。 努钦对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，他希望在国会8月休会前看到税改计
路透上海2月24日 - 中国央行公开市场连续两日净回笼，但银行间市场周五资金面仍未 改稳中偏松局面；央行在TLF（临时流动性便利）到期后祭出定向逆回购，有助于稳定短期 流动性预期，不过由于一季末是表外理财首次纳入MPA考核，市场对3月底资金面的忧虑犹存 。 “感觉整体还行，不跨季的都可以，因为理财（一季末）刚纳入MPA，市场摸不准究竟 会怎样，所以跨季的还是比较谨慎。”华东一银行交易员称。 北京一基金交易员亦谈到，今日资金供给比较充沛，大行多数都有平稳融出，不过长期 资金还是很贵，因为大家觉得3月底可能会比较难。 针对中国部分银行表外理财增速较快现象，中国央行将自明年一季度进行起正式将表外 理财纳入广义信贷范围，从而令宏观审慎评估体系（MPA)管理的口径进一步扩大。市场人士 指出，此举意在遏制期限错配等短债长投行为，引导金融机构加强对表外业务风险的管理。 上述银行交易员还表示，目前不跨季的资金需求都很容易被满足，一个月的同业存单也 相当抢手，而出于季末的担忧，三个月的同业存单需求仍一般，而且价格依