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市场报道 | 2012年 6月 15日 星期五 23:46 BJT

〔欧洲汇市〕英镑上涨,因投资者削减空仓且英国出手抗击欧元区危机

路透伦敦6月15日电---英镑周五上涨,因为投资者在希腊大选前削减空头押注,而且英国政策制定者采取预先行动来缓解欧元区危机对该国经济的冲击,此举令部分人士感到振奋.

交易商称,英镑获得支撑,因为人们相信瑞士央行正在把其外汇储备中的欧元转为英镑.瑞士央行一直在加紧干预,大规模购进欧元来维持瑞郎汇率上限,这一上限目前定在1.20瑞郎.

英镑兑美元升至两周高位,日内上涨0.5%,报1.5630美元,升势超越了据传1.5601美元上方的停损单至5月30日以来最高位.欧元兑英镑EURGBP=D4下跌0.5%,报0.8075英镑.

美国数据表现疲弱支撑了美国联邦储备理事会(美联储,FED)祭出更多宽松政策的预期,令美元全线承压.

稍早英镑一度承压,因此前英国央行宣布采取紧急流动性计划来支撑银行系统,英国央行总裁金恩暗示或将采取更多宽松举措.

但随着英国银行类股对上述消息做出正面反应,英镑削减跌幅.

下周英镑可能容易受到英国央行下周三公布的最新政策会议记录的影响.该记录可能会暗示,政策制定者们倾向于进一步祭出刺激措施来支撑英国经济成长.

英国央行周四祭出举措,以防止快速恶化的欧元区危机将英国经济推入更深的衰退中,此举在未来几周料将帮助英镑兑欧元勉力录得升幅.

"我们预计,较长远地看,新政的影响是正面的,最坏也是中性.逢低买入英镑兑美元或英镑兑欧元,还要看希腊大选的结果,"莱斯银行在报告中称.

英国4月贸易逆差大于预期[ID:nSB1612716],稍早亦令英镑承压,但市场焦点很快就转至周末希腊大选.是次大选可能会决定希腊是否继续留在欧元区.(完)

--编译 兰秀娟;审校

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