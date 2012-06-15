版本:
中国
债券 | 2012年 6月 16日 星期六 01:03 BJT

〔英国债市〕英债期货上扬,受助于英国注资承诺和再推量化宽松的寄望

路透伦敦6月15日电---英国利率期货和英债期货周五上扬,之前英国央行宣布将推出一系列举措提振银行系统流动性,且暗示可能再推购买公债的量化宽松举措.

英国央行总裁金恩在周四晚发表的一基调讲话中表示,欧元区给英国经济投下"阴云",有再推量化宽松的可能性.

他还指出,将启动一紧急流动性工具,为银行提供六个月的低成本贷款,贷款抵押品范围宽泛,包括信用卡贷贷款,公司债和住宅抵押贷款支持证券(RMBS)等.

9月短期英镑利率期货FSSU2收涨20个跳动点.2012年后到期的短期英镑利率期货合约<0#FSS:>上扬15-18个跳动点,反应对英国央行将再推超宽松政策的预期升温.

9月英债期货FLGU2收高53个跳动点,报119.60.可比德债期货上涨46个跳动点,德债稍早表现不及可比英债的情况有所缓解,因纽约联储制造业数据意外疲弱,且成交清淡放大价格波幅.

10年期英债收益率GB10YT=RR回落7个基点,报1.666%,较可比德债的利差收窄3个基点至22个基点.

今日公布的数据显示,英国4月全球商品贸易逆差为101.03亿英镑(预估为逆差85亿),3月修正后为逆差87.34亿英镑.4月全球商品贸易逆差为有史以来第二高.[ID:nSB1612716]市场未受该数据影响.

下周市场将从希腊周日大选结果中寻找走向指引,此次大选结果将决定希腊是否会留在欧元区,不过,有关希腊政府组成的不确定性可能至少持续数日.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐