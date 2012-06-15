〔英国债市〕英债期货上扬,受助于英国注资承诺和再推量化宽松的寄望

中国债市动态：国债期货近午间掉头向下，现券收益率由跌转涨
路透上海2月24日 - 中国银行间债市周五早盘现券走势反转，收益率由跌转涨；国债期货亦是先扬后抑，开盘后一度涨逾0.3%，近午间收盘时却快速下跌。
路透伦敦6月15日电---英国利率期货和英债期货周五上扬,之前英国央行宣布将推出一系列举措提振银行系统流动性,且暗示可能再推购买公债的量化宽松举措.
英国央行总裁金恩在周四晚发表的一基调讲话中表示,欧元区给英国经济投下"阴云",有再推量化宽松的可能性.
他还指出,将启动一紧急流动性工具,为银行提供六个月的低成本贷款,贷款抵押品范围宽泛,包括信用卡贷贷款,公司债和住宅抵押贷款支持证券(RMBS)等.
9月短期英镑利率期货FSSU2收涨20个跳动点.2012年后到期的短期英镑利率期货合约<0#FSS:>上扬15-18个跳动点,反应对英国央行将再推超宽松政策的预期升温.
9月英债期货FLGU2收高53个跳动点,报119.60.可比德债期货上涨46个跳动点,德债稍早表现不及可比英债的情况有所缓解,因纽约联储制造业数据意外疲弱,且成交清淡放大价格波幅.
10年期英债收益率GB10YT=RR回落7个基点,报1.666%,较可比德债的利差收窄3个基点至22个基点.
今日公布的数据显示,英国4月全球商品贸易逆差为101.03亿英镑(预估为逆差85亿),3月修正后为逆差87.34亿英镑.4月全球商品贸易逆差为有史以来第二高.[ID:nSB1612716]市场未受该数据影响.
下周市场将从希腊周日大选结果中寻找走向指引,此次大选结果将决定希腊是否会留在欧元区,不过,有关希腊政府组成的不确定性可能至少持续数日.(完)
--编译 母红;审校 李军
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路透上海2月24日 - 中国银行间债市周五早盘现券走势反转，收益率由跌转涨；国债期货亦是先扬后抑，开盘后一度涨逾0.3%，近午间收盘时却快速下跌。
路透东京2月24日 - 日本公债价格周五上涨，受助于日本央行例行购债操作。公债收益率曲线呈现三周以来的最平坦状态，因市场追随近期全球债券收益率下降的趋势。 指标10年期公债收益率(殖利率) 下跌1个基点报0.065%，为一个月低点。 10年期收益率在2月初曾升至一年高点0.150%，因市场怀疑日本央行对于大规模购债计划的承诺。 但收益率此后下滑，因央行表态称至少会在可预见的未来继续致力于购债，缓和了市场的紧张情绪。 超长期限公债表现较好，因日本央行在常规操作中购买此类期限的公债。周四的20年期公债标售获得旺盛需求，已提振超长债走势。 30年期公债收益率 跌4个基点至0.810%。 收益率曲线因此拉平，10年期和30年期公债收益率之差为三周来最小。 美国公债收益率周四下滑，因投资者对特朗普政府的政策不够清晰感到担忧。 当日涨
澳元兑美元跌至0.7712美元，周四时创下三个月高位0.7741。自11月以来，澳元已遭遇约0.7707-$0.7778附近的阻力。然周线可望上涨0.4%，部分是因美元全面疲弱。