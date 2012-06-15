〔欧元债市〕意大利和西班牙公债上涨,因央行流动性计划带来喘息

中国债市动态：国债期货近午间掉头向下，现券收益率由跌转涨
路透上海2月24日 - 中国银行间债市周五早盘现券走势反转，收益率由跌转涨；国债期货亦是先扬后抑，开盘后一度涨逾0.3%，近午间收盘时却快速下跌。
* 央行援助前景提振西班牙和意大利公债
* 希腊大选风险仍存,德债期货收高
* 若希腊大选结果带来缓释,也仅将短暂
路透伦敦6月15日电---意大利和西班牙公债周五上涨,因为若周日希腊大选导致混乱局面,全球主要央行计划协同挹注流动性来帮助稳定市场,这在周末前些许缓解了投资者的紧张情绪.
在周日希腊大选前,央行挹注流动性的预期提振了对像欧股这样风险较高资产的买需.是次大选对该国在欧元区的命运起决定性的作用.
但鉴于围绕周末大选的不确定性,市场人士不愿过于看空德债.德债在本周稍早大幅下跌后反弹.
"似乎全球主要央行准备联手行动,"一位交易商称,"考虑到二线国家的状况,德债应永远不低于现在的水准,仍应大幅走升."
西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB下降3.1个基点,报6.9%,周四曾触及高于7%的欧元时代高位.西班牙公债的表现逊于意大利公债,意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB跌21个基点,报5.95%.
西班牙财政部下周面临颇具挑战性的公债标售,因为该国借贷成本处于纪录高位,而且仅在周日希腊大选后几日就标售.
两名消息人士周四告诉路透,针对西班牙银行业的独立审计周一应会完成,将显示解决数家银行问题所需的资金规模为600-700亿欧元.[ID:nSB1610394]这亦将影响市场人气.
从东京到伦敦的多家央行周五纷纷检查自身的弹药库,为希腊大选可能造成的混乱局面做准备,欧洲央行暗示会降息,英国央行准备提供资金支持.
央行施援的前景帮助支撑对较高风险资产的偏好,但德债期货继本周稍早大幅下跌后反弹.
德债期货FGBLc1结算价报142.29,日内上涨46个跳动点.德债期货上涨,因公布的数据显示,美国5月工业生产较前月下滑0.1%(预估为成长0.1%)[ID:nSB1613772],美国6月消费者信心指数跌至六个月低位[ID:nSB1613964].
如果希腊选民再度使青睐以撙节措施换取援助资金的党派落选,该国可能很快就会资金告罄,可能面临退出欧元区的压力.欧元区解体将给其他成员国带来难以估量的影响.
若推崇救援的党派获胜,将缓解希腊退出欧元区的预期,可能会给风险较高的市场带来一些缓释.但分析师称,鉴于人们仍忧心于西班牙,缓释仅将短暂,忧虑情绪可能会蔓延至欧元区第三大经济体.(完)
--编译 兰秀娟;审校 利棣儿
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
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路透上海2月24日 - 中国银行间债市周五早盘现券走势反转，收益率由跌转涨；国债期货亦是先扬后抑，开盘后一度涨逾0.3%，近午间收盘时却快速下跌。
路透东京2月24日 - 日本公债价格周五上涨，受助于日本央行例行购债操作。公债收益率曲线呈现三周以来的最平坦状态，因市场追随近期全球债券收益率下降的趋势。 指标10年期公债收益率(殖利率) 下跌1个基点报0.065%，为一个月低点。 10年期收益率在2月初曾升至一年高点0.150%，因市场怀疑日本央行对于大规模购债计划的承诺。 但收益率此后下滑，因央行表态称至少会在可预见的未来继续致力于购债，缓和了市场的紧张情绪。 超长期限公债表现较好，因日本央行在常规操作中购买此类期限的公债。周四的20年期公债标售获得旺盛需求，已提振超长债走势。 30年期公债收益率 跌4个基点至0.810%。 收益率曲线因此拉平，10年期和30年期公债收益率之差为三周来最小。 美国公债收益率周四下滑，因投资者对特朗普政府的政策不够清晰感到担忧。 当日涨
澳元兑美元跌至0.7712美元，周四时创下三个月高位0.7741。自11月以来，澳元已遭遇约0.7707-$0.7778附近的阻力。然周线可望上涨0.4%，部分是因美元全面疲弱。