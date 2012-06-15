〔欧元债市〕意大利和西班牙公债上涨,因央行流动性计划带来喘息

* 央行援助前景提振西班牙和意大利公债

* 希腊大选风险仍存,德债期货收高

* 若希腊大选结果带来缓释,也仅将短暂

路透伦敦6月15日电---意大利和西班牙公债周五上涨,因为若周日希腊大选导致混乱局面,全球主要央行计划协同挹注流动性来帮助稳定市场,这在周末前些许缓解了投资者的紧张情绪.

在周日希腊大选前,央行挹注流动性的预期提振了对像欧股这样风险较高资产的买需.是次大选对该国在欧元区的命运起决定性的作用.

但鉴于围绕周末大选的不确定性,市场人士不愿过于看空德债.德债在本周稍早大幅下跌后反弹.

"似乎全球主要央行准备联手行动,"一位交易商称,"考虑到二线国家的状况,德债应永远不低于现在的水准,仍应大幅走升."

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB下降3.1个基点,报6.9%,周四曾触及高于7%的欧元时代高位.西班牙公债的表现逊于意大利公债,意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB跌21个基点,报5.95%.

西班牙财政部下周面临颇具挑战性的公债标售,因为该国借贷成本处于纪录高位,而且仅在周日希腊大选后几日就标售.

两名消息人士周四告诉路透,针对西班牙银行业的独立审计周一应会完成,将显示解决数家银行问题所需的资金规模为600-700亿欧元.[ID:nSB1610394]这亦将影响市场人气.

从东京到伦敦的多家央行周五纷纷检查自身的弹药库,为希腊大选可能造成的混乱局面做准备,欧洲央行暗示会降息,英国央行准备提供资金支持.

央行施援的前景帮助支撑对较高风险资产的偏好,但德债期货继本周稍早大幅下跌后反弹.

德债期货FGBLc1结算价报142.29,日内上涨46个跳动点.德债期货上涨,因公布的数据显示,美国5月工业生产较前月下滑0.1%(预估为成长0.1%)[ID:nSB1613772],美国6月消费者信心指数跌至六个月低位[ID:nSB1613964].

如果希腊选民再度使青睐以撙节措施换取援助资金的党派落选,该国可能很快就会资金告罄,可能面临退出欧元区的压力.欧元区解体将给其他成员国带来难以估量的影响.

若推崇救援的党派获胜,将缓解希腊退出欧元区的预期,可能会给风险较高的市场带来一些缓释.但分析师称,鉴于人们仍忧心于西班牙,缓释仅将短暂,忧虑情绪可能会蔓延至欧元区第三大经济体.(完)

--编译 兰秀娟;审校 利棣儿

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