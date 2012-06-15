〔欧洲股市〕收升,扣人心弦的希腊大选即将进行

* FTSEurofirst 300指数升1%,Euro STOXX 50指数涨1.5%.

* 交易商称,在希腊大选后,下周美联储政策决议或令人失望

路透巴黎6月15日电---欧洲股市周五收升,Euro STOXX 50指数触及近四周来最高收位,因投资人臆测全球主要央行将应对周日扣人心弦的希腊大选结果采取联合行动,这盖过了对这次选举的不安情绪.

FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升1%,报993.23点,代表欧元区绩优股的Euro STOXX 50指数.STOXX50E收高1.5%,报2,181.23点.

希腊左翼激进联盟党和保守派的新民主党在周日大选前的支持率不相伯仲,尽管没有政党呼吁希腊将退出欧元区,但左翼激进联盟党拒绝希腊救助计划的严厉条款,如果希腊失去国际援助的话,该国将会违约.

20国集团(G20)官员对路透表示,若周日希腊大选引发市场动荡,主要国家央行已准备好通过提供流动性和防止信贷紧缩来稳定金融市场.[ID:nSB1611582]

金融股大涨,ING Groep ING.AS劲升5.6%,巴克莱(BARC.L)涨4.2%,法国巴黎银行(BNPP.PA)飙升6.3%.

"投资人的想法是在希腊大选前买入,因人们已消化了'大决战'这因素.这策略过去两周已有斩获,下周初可能看到更多升幅,"Louis Capital Markets交易商Jerome Troin-Lajous说.

"但在大选之后,人们应该很快锁定获利,因为依我看周三美联储将可能向第三轮量化宽松即将出台的冀望浇冷水.长期投资人应该在这之后降低其敞口,而大胆的交易商应该会作空股市,"他说.

英国富时100指数.FTSE收涨0.22%,报5,478.81点;德国股市DAX指数.GDAXI收升1.48%,报6,229.41点;法国CAC-40指数.FCHI收升1.82%,报3,087.62点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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