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市场报道 | 2012年 6月 16日 星期六 03:01 BJT

〔纽约期市〕糖和咖啡期货上涨,因希腊大选迫在眉睫

路透纽约/伦敦6月15日电---软商品期货周五多数收高,一些投资者在周末前调整头寸,并在本周价格下跌后买入;由于担心周日希腊大选将搅动全球金融市场,故此前软商品价格下滑.

洲际交易所(ICE)原糖期货在空头回补带动下涨逾3%,因市场担心巴西糖产量因豪雨而受损.阿拉比卡咖啡期货在跌至两年低点后反弹.

"希腊是推动市场走势的原因,"花旗Institutional Client Group商品研究副总裁Sterling Smith称,"在希腊大选前,人们不愿太过大胆,无论是做多还是做空."

从日本到英国在内的各国央行周五都在为希腊大选后可能出现的金融动荡作准备,希腊大选或将决定该国在欧元区的未来.

20国集团(G20)官员周四对路透表示,如果希腊大选结果导致金融动荡,各主要央行准备通过提供流动性稳定市场.全球股市因G20消息而受到激励.

7月原糖期货SBc1涨0.87美分,或4.36%,报每磅20.84美分,指标10月原糖期货SBV2升0.50美分,或2.56%,报每磅20.01美分.

伦敦8月白糖期货LSUc1涨18.90美元,或3.34%,报每吨585.60美元.

行业协会Unica周四表示,全球最大甘蔗生产区巴西中南部5月异常潮湿,令本收割季之初的糖生产放缓.

交易商亦在关注全球第二大糖生产国印度的雨季发展缓慢.

咖啡期货攀升,阿拉比卡咖啡期货上涨,市场人士等待希腊的大选结果.

9月阿拉比卡咖啡期货KCc2涨0.95美分,收报每磅1.52美元.

伦敦罗布斯塔咖啡期货走强,9月合约LRCc2升2美元,报每吨2,106美元.

可可期货收低,市场人士关注西非可可作物的长势.

ICE-9月可可期货CCU2跌16美元,报每吨2,247美元,伦敦9月可可期货LCCU2下挫12英镑,报每吨1,549英镑.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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