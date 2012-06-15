〔纽约期市〕糖和咖啡期货上涨,因希腊大选迫在眉睫

标题新闻：新加坡1月工业生产同比增长2.2%远逊于预期，因生物医学制造业产出下滑
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路透纽约/伦敦6月15日电---软商品期货周五多数收高,一些投资者在周末前调整头寸,并在本周价格下跌后买入;由于担心周日希腊大选将搅动全球金融市场,故此前软商品价格下滑.
洲际交易所(ICE)原糖期货在空头回补带动下涨逾3%,因市场担心巴西糖产量因豪雨而受损.阿拉比卡咖啡期货在跌至两年低点后反弹.
"希腊是推动市场走势的原因,"花旗Institutional Client Group商品研究副总裁Sterling Smith称,"在希腊大选前,人们不愿太过大胆,无论是做多还是做空."
从日本到英国在内的各国央行周五都在为希腊大选后可能出现的金融动荡作准备,希腊大选或将决定该国在欧元区的未来.
20国集团(G20)官员周四对路透表示,如果希腊大选结果导致金融动荡,各主要央行准备通过提供流动性稳定市场.全球股市因G20消息而受到激励.
7月原糖期货SBc1涨0.87美分,或4.36%,报每磅20.84美分,指标10月原糖期货SBV2升0.50美分,或2.56%,报每磅20.01美分.
伦敦8月白糖期货LSUc1涨18.90美元,或3.34%,报每吨585.60美元.
行业协会Unica周四表示,全球最大甘蔗生产区巴西中南部5月异常潮湿,令本收割季之初的糖生产放缓.
交易商亦在关注全球第二大糖生产国印度的雨季发展缓慢.
咖啡期货攀升,阿拉比卡咖啡期货上涨,市场人士等待希腊的大选结果.
9月阿拉比卡咖啡期货KCc2涨0.95美分,收报每磅1.52美元.
伦敦罗布斯塔咖啡期货走强,9月合约LRCc2升2美元,报每吨2,106美元.
可可期货收低,市场人士关注西非可可作物的长势.
ICE-9月可可期货CCU2跌16美元,报每吨2,247美元,伦敦9月可可期货LCCU2下挫12英镑,报每吨1,549英镑.(完)
--编译 于春红;审校 母红
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路透上海2月24日 - 中国央行公开市场连续两日净回笼，但银行间市场周五资金面仍未 改稳中偏松局面；央行在TLF（临时流动性便利）到期后祭出定向逆回购，有助于稳定短期 流动性预期，不过由于一季末是表外理财首次纳入MPA考核，市场对3月底资金面的忧虑犹存 。 “感觉整体还行，不跨季的都可以，因为理财（一季末）刚纳入MPA，市场摸不准究竟 会怎样，所以跨季的还是比较谨慎。”华东一银行交易员称。 北京一基金交易员亦谈到，今日资金供给比较充沛，大行多数都有平稳融出，不过长期 资金还是很贵，因为大家觉得3月底可能会比较难。 针对中国部分银行表外理财增速较快现象，中国央行将自明年一季度进行起正式将表外 理财纳入广义信贷范围，从而令宏观审慎评估体系（MPA)管理的口径进一步扩大。市场人士 指出，此举意在遏制期限错配等短债长投行为，引导金融机构加强对表外业务风险的管理。 上述银行交易员还表示，目前不跨季的资金需求都很容易被满足，一个月的同业存单也 相当抢手，而出于季末的担忧，三个月的同业存单需求仍一般，而且价格依