〔美国债市〕公债价格上涨,受希腊大选忧虑及美国经济数据疲弱提振

中国债市动态：国债期货近午间掉头向下，现券收益率由跌转涨
路透上海2月24日 - 中国银行间债市周五早盘现券走势反转，收益率由跌转涨；国债期货亦是先扬后抑，开盘后一度涨逾0.3%，近午间收盘时却快速下跌。
路透纽约6月15日电---美国政府公债价格周五上涨,因为投资者担心希腊周日大选后可能无法组建政府,而且美国公布的经济数据表现疲弱,增加了美国联邦储备理事会(美联储,FED)推行新一轮债券购买计划的压力.
希腊无法组建政府可能导致市场混乱,或者如果左翼激进联盟党获胜将增加希腊退出欧元区的机率,投资者正在为这些情况做准备.
同时,周五令人失望的数据表明经济形势恶化,提升了美联储下周会议将宣布延长扭转操作或推行新一轮量化宽松计划的机率.
"由于希腊大选在即,人们周末前将忧心忡忡,"BMO Capital Markets固定收益策略师Justin Hoogendoorn表示.
如果希腊得以组建政府,且投资者确信该国不太可能退出欧元区,周一公债价格可能就会回吐涨幅.
"最终如果希腊能够组建政府,就将带来'冒险'操作,利率会下降,公债收益率会走高,"瑞士信贷利率策略师Ira Jersey表示.
然而,即便结果如此,欧元区仍有一些其他风险可能会重新引起投资者的关注,由于人们担心西班牙银行业援助计划不足以解决困扰该国的问题,公债可能会再次获得避险买盘.
路透上海2月24日 - 中国银行间债市周五早盘现券走势反转，收益率由跌转涨；国债期货亦是先扬后抑，开盘后一度涨逾0.3%，近午间收盘时却快速下跌。
路透东京2月24日 - 日本公债价格周五上涨，受助于日本央行例行购债操作。公债收益率曲线呈现三周以来的最平坦状态，因市场追随近期全球债券收益率下降的趋势。 指标10年期公债收益率(殖利率) 下跌1个基点报0.065%，为一个月低点。 10年期收益率在2月初曾升至一年高点0.150%，因市场怀疑日本央行对于大规模购债计划的承诺。 但收益率此后下滑，因央行表态称至少会在可预见的未来继续致力于购债，缓和了市场的紧张情绪。 超长期限公债表现较好，因日本央行在常规操作中购买此类期限的公债。周四的20年期公债标售获得旺盛需求，已提振超长债走势。 30年期公债收益率 跌4个基点至0.810%。 收益率曲线因此拉平，10年期和30年期公债收益率之差为三周来最小。 美国公债收益率周四下滑，因投资者对特朗普政府的政策不够清晰感到担忧。 当日涨
澳元兑美元跌至0.7712美元，周四时创下三个月高位0.7741。自11月以来，澳元已遭遇约0.7707-$0.7778附近的阻力。然周线可望上涨0.4%，部分是因美元全面疲弱。