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债券 | 2012年 6月 16日 星期六 03:23 BJT

〔美国债市〕公债价格上涨,受希腊大选忧虑及美国经济数据疲弱提振

路透纽约6月15日电---美国政府公债价格周五上涨,因为投资者担心希腊周日大选后可能无法组建政府,而且美国公布的经济数据表现疲弱,增加了美国联邦储备理事会(美联储,FED)推行新一轮债券购买计划的压力.

希腊无法组建政府可能导致市场混乱,或者如果左翼激进联盟党获胜将增加希腊退出欧元区的机率,投资者正在为这些情况做准备.

同时,周五令人失望的数据表明经济形势恶化,提升了美联储下周会议将宣布延长扭转操作或推行新一轮量化宽松计划的机率.

"由于希腊大选在即,人们周末前将忧心忡忡,"BMO Capital Markets固定收益策略师Justin Hoogendoorn表示.

如果希腊得以组建政府,且投资者确信该国不太可能退出欧元区,周一公债价格可能就会回吐涨幅.

"最终如果希腊能够组建政府,就将带来'冒险'操作,利率会下降,公债收益率会走高,"瑞士信贷利率策略师Ira Jersey表示.

然而,即便结果如此,欧元区仍有一些其他风险可能会重新引起投资者的关注,由于人们担心西班牙银行业援助计划不足以解决困扰该国的问题,公债可能会再次获得避险买盘.

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