〔全球金市〕金价连续第六日上涨,受希腊大选前不确定性及放松预期提振

标题新闻：新加坡1月工业生产同比增长2.2%远逊于预期，因生物医学制造业产出下滑
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* 买家在希腊大选前谨慎增加避险押注
* 金价有望录得10个月来首个连续六日上涨
* 金价本周有望录得近2%的升幅,受美国放松政策言论推助
路透纽约6月15日电---金价周五连续第六日上涨,因为投资者购入黄金,以对冲本周末希腊关键大选前的经济不确定性.
黄金本周有望录得2%的升幅.有迹象显示,美国经济复苏步伐不稳,人们因此预期美国将进一步放松货币政策,这一预期支撑金价.周五公布的数据显示,美国6月纽约联邦储备银行制造业指数和美国6月消费者信心指数均表现疲弱,这亦提振了金价.
继欧洲央行暗示降息及英国央行准备提供资金支持后,黄金投资者周五谨慎增加对黄金的多头押注.
而且全球主要央行准备好了应对希腊大选可能造成的混乱局面.是次大选可能是导致希腊退出欧元区的第一步.
"尽管宏观及政治情势似乎利好黄金,但我们不相信投资者会在希腊大选前大规模建仓,"汇丰银行首席大宗商品分析师James Steel表示.
1848 GMT时,现货金XAU=上涨0.3%,报每盎司1,627.50美元.上次金价连续六日上涨要追溯到去年8月.
纽约商品期货交易所(COMEX)8月黄金期货GCQ2收高8.50美元,结算价报每盎司1,628.10美元.初步路透数据显示,成交量料低于30日均值.
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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 GCM2 1628.10 8.50 0.5 1620.40 1635.40 107,494
COMEX白银期货 SIK2 28.74 0.333 1.2 28.480 28.820 27,668
COMEX铂金期货 PLN2 1487.20 -0.40 0.0 1485.10 1498.90 6,462
COMEX钯金期货 PAM2 630.40 -4.50 -0.7 624.35 641.90 1,958
现货金 XAU= 1627.50 5.20 0.3 1620.50 1633.20
现货银 XAG= 28.690 0.100 0.3 28.580 28.830
现货铂金 XPT= 1485.25 -1.28 -0.1 1488.70 1498.50
现货钯金 XPD= 628.75 -1.13 -0.2 626.35 639.25
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)
--编译 兰秀娟;审校 利棣儿
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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
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路透东京2月24日 - 日本首相安倍晋三的夫人已经与一家陷入低价购地丑闻的学校断绝关系，该校的经营者以超低价格购买国有土地而受到指责，丑闻迅速演变成了困扰安倍晋三的政治麻烦。