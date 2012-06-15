版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 16日 星期六 02:59 BJT

〔全球金市〕金价连续第六日上涨,受希腊大选前不确定性及放松预期提振

* 买家在希腊大选前谨慎增加避险押注

* 金价有望录得10个月来首个连续六日上涨

* 金价本周有望录得近2%的升幅,受美国放松政策言论推助

路透纽约6月15日电---金价周五连续第六日上涨,因为投资者购入黄金,以对冲本周末希腊关键大选前的经济不确定性.

黄金本周有望录得2%的升幅.有迹象显示,美国经济复苏步伐不稳,人们因此预期美国将进一步放松货币政策,这一预期支撑金价.周五公布的数据显示,美国6月纽约联邦储备银行制造业指数和美国6月消费者信心指数均表现疲弱,这亦提振了金价.

继欧洲央行暗示降息及英国央行准备提供资金支持后,黄金投资者周五谨慎增加对黄金的多头押注.

而且全球主要央行准备好了应对希腊大选可能造成的混乱局面.是次大选可能是导致希腊退出欧元区的第一步.

"尽管宏观及政治情势似乎利好黄金,但我们不相信投资者会在希腊大选前大规模建仓,"汇丰银行首席大宗商品分析师James Steel表示.

1848 GMT时,现货金XAU=上涨0.3%,报每盎司1,627.50美元.上次金价连续六日上涨要追溯到去年8月.

纽约商品期货交易所(COMEX)8月黄金期货GCQ2收高8.50美元,结算价报每盎司1,628.10美元.初步路透数据显示,成交量料低于30日均值.

--------------------------1748 GMT--------------------------

最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCM2 1628.10 8.50 0.5 1620.40 1635.40 107,494

COMEX白银期货 SIK2 28.74 0.333 1.2 28.480 28.820 27,668

COMEX铂金期货 PLN2 1487.20 -0.40 0.0 1485.10 1498.90 6,462

COMEX钯金期货 PAM2 630.40 -4.50 -0.7 624.35 641.90 1,958

现货金 XAU= 1627.50 5.20 0.3 1620.50 1633.20

现货银 XAG= 28.690 0.100 0.3 28.580 28.830

现货铂金 XPT= 1485.25 -1.28 -0.1 1488.70 1498.50

现货钯金 XPD= 628.75 -1.13 -0.2 626.35 639.25

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 兰秀娟;审校 利棣儿

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐