〔芝加哥期市〕CBOT近月大豆合约连续第三日收跌,远月合约收高

路透6月15日电---芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货合约周五场内交易收盘时连续第三日下跌,因为交易商们结清多头仓位,以防范周末希腊大选带来负面的市场反应.
近月大豆合约Sc1本周收低3.5%,为过去四周来第三周下跌.
包括新作11月合约SX2在内的远月合约收高,因人们忧心于美国中西部地区较为暖和的天气.然而,本周末中西部靠南的干燥地区料将迎来少量阵雨,这将缓解作物的压力.
美国农业部(USDA)确认,38.2万吨美国大豆销售中的大多数销往中国,今年有14.7万吨运往中国交割的大豆被取消.新购买的数量中包括2012/13年度销往中国交割的26.2万吨大豆,以及2011/12年度销往不知名地点的12万吨大豆.
交易商称,Informa Economics上调美国2012年大豆种植预估至7,600万英亩,之前的预估为7,580万英亩.该机构的预估值比美国农业部最新预估的7,390万英亩高出逾200万英亩.
巴西植物油行业协会(ABIOVE)周四上调该国2011/12年度大豆产量预估至6,620万吨,略高于4月预估的6,590万吨.
CBOT豆油合约收高,因为豆粕/豆油的套利交易出脱.
马来西亚棕榈油期货周五小幅收高,受出口上升数据及全球市场走强激励,但涨幅有限,因周末希腊选举之前,市场气氛紧张.[ID:nST0464798]
CBOT-7月大豆期货SN2收低10美分,报13.76美元.
7月豆粕合约SMN2收低6.4美元,收报每短吨410.10美元.7月豆油合约BON2收高0.44美分,收报每磅48.44美分.
今日大豆预估成交量为199,343口;豆粕预估成交量为81,314口,豆油成交量为154,845口.
以下为CBOT农产品期货在1840GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 579.50 -22.00 -3.7% -10.4%
CBOT大豆Sc1 1376.00 -10.00 -0.7% 14.8%
CBOT豆粕SMc1 410.10 -6.40 -1.5% 32.5%
CBOT豆油BOc1 48.44 0.44 0.9% -7.0%
CBOT小麦Wc1 609.50 -14.00 -2.3% -6.6%
CBOT稻米RRc1 1392.00 -5.00 -0.4% -4.7%
EU小麦BL2H0 204.00 -2.00 -1.0% 0.7%
NYMEX原油期货CLc1 84.03 0.12 0.1% -15.0%
道琼工业指数.DJI 12,747 95 0.8% 4.3%
现货金XAU= 1626.20 3.90 0.2% 4.0%
欧元/美元EUR= 1.2652 0.0026 0.2% -2.3%
美元指数.DXY 81.5600 -0.4300 -0.5% 1.7%
波罗的海
干散货指数.BADI 924 12 1.3% -46.8%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
--编译 兰秀娟;审校 利棣儿