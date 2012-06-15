〔金属期市〕期铜本周累计涨近3%,市场关注周末希腊大选

标题新闻：新加坡1月工业生产同比增长2.2%远逊于预期，因生物医学制造业产出下滑
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* 如果希腊大选结果搅动市场,各央行准备协同行动
* 香港联交所将以22亿美元收购LME
* 三个月期铝跌至2010年7月以来最低位
* 市场关注:周日的希腊大选结果
路透纽约/伦敦6月15日电---期铜周五上涨,创下过去七周来首次周度上涨,20国集团(G20)官员周四对路透表示,如果本周末希腊大选结果导致金融动荡,各主要央行准备通过提供流动性稳定市场.受此保证提振,铜价上扬.
美国公布的一系列经济数据较为疲弱,显示6月初消费者信心降至六个月低点,但铜价未受这些数据影响,反而追随欧元和美国股市等其他高风险资产上涨,因市场预计在希腊大选结果公布后,全球各央行将作出协同反应.
"银行将协同采取行动绝对提振了铜价,"Natixis分析师Nic Brown称.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3价格涨90.50美元,报每吨7,510.50美元.本周累计涨近3%.
纽约商品期货交易所(COMEX)7月期铜合约HGN2升2.90美分,报每磅3.3835美元,盘中交投区间介于3.3575至3.4090美元.
在希腊大选前,COMEX期铜交投放缓,根据汤森路透初步数据,COMEX期铜成交量在纽约尾盘为59,000口,较30日均值低逾20%.
LME三个月期铝CMAL3逆势下跌,挫至近两年来最低位,因全球供应前景料过剩,而且需求更加疲弱.
从日本到英国在内的各国央行都在为希腊周日大选后可能出现的金融动荡作准备,欧洲央行暗示将降息,英国料将购买资产.
20国集团(G20)官员周四对路透表示,如果希腊大选结果导致金融动荡,各主要央行准备通过提供流动性稳定市场.
美国经济数据虽然黯淡,但为美联储可能再次放宽政策奠定了基础,从而支撑了铜价.消费者信心指数下降,5月制造业产出在三个月内第二次萎缩,这是美国经济可能降温的最新信号.
行业消息中,香港联交所同意以14亿英镑(合22亿美元)收购LME,这将使联交所进入急需的商品交易平台,并使LME成员更接近全球最大金属购买国中国.
交易商称,中国的铜现货需求较几个月前改善,但仍处于低位.
渣打银行称,铜价上涨似乎打压了中国的需求.
欧洲最大铜生产企业Aurubis (NAFG.DE)称,预计中国经济增长率将放缓,中国对铜等原材料的需求不太可能像前几年一样旺盛.
其他金属中,三个月期铝CMAL3跌21美元,报每吨1,933美元,稍早触及2010年7月以来最低位1,927.50美元.
以下为1819GMT基本金属主力合约报价:
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 341.80 6.35 +1.89 343.60 -0.52
LME期铝 1933.00 -21.00 -1.07 2020.00 -4.31
LME期铜 7510.00 90.00 +1.21 7600.00 -1.18
LME期铅 1923.00 3.00 +0.16 2035.00 -5.50
LME期镍 16845.00 210.00 +1.26 18710.00 -9.97
LME期锡 19700.00 75.00 +0.38 19200.00 2.60
LME期锌 1903.00 11.00 +0.58 1845.00 3.14
上海期铝 15875.00 20.00 +0.13 15845.00 0.19
上海期铜 55290.00 960.00 +1.77 55360.00 -0.13
上海期锌 14880.00 110.00 +0.74 14795.00 0.57
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 于春红;审校 李军
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* 美元未从努钦税改言论中获得提振 * 英镑料将录得周线涨幅，因欧元受政治因素打压 路透东京2月24日 - 美元周五收复部分失地，之前兑日圆下滑至两周低位。但美元周线仍可能下跌，之前公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录令美元多头失望。 美元兑日圆 小涨0.1%至112.76，但仍未远离隔夜触及的两周低位112.55，本周迄今下滑0.2%。 美元未能摆脱美联储周三公布的会议记录所带来的压力。该会议记录比一些市场人士原先预期来得温和。 “市场人士仍在消化美联储1月会议记录，而且对这些记录的解读似乎有两个不同的阵营--认为基调更加鹰派或是更显鸽派--目前看来似乎是鸽派解读占了上风，”一家美系银行的私人客户集团投资长Bill Northey表示。 此外，美国财长努钦的讲话也让美元承压。他在上周就职以来的首次电视采访中告诉福克斯商业新闻网，特朗普政府采取的任何政策举措今年产生的影响可能有限。 努钦对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，他希望在国会8月休会前看到税改计
路透上海2月24日 - 中国央行公开市场连续两日净回笼，但银行间市场周五资金面仍未 改稳中偏松局面；央行在TLF（临时流动性便利）到期后祭出定向逆回购，有助于稳定短期 流动性预期，不过由于一季末是表外理财首次纳入MPA考核，市场对3月底资金面的忧虑犹存 。 “感觉整体还行，不跨季的都可以，因为理财（一季末）刚纳入MPA，市场摸不准究竟 会怎样，所以跨季的还是比较谨慎。”华东一银行交易员称。 北京一基金交易员亦谈到，今日资金供给比较充沛，大行多数都有平稳融出，不过长期 资金还是很贵，因为大家觉得3月底可能会比较难。 针对中国部分银行表外理财增速较快现象，中国央行将自明年一季度进行起正式将表外 理财纳入广义信贷范围，从而令宏观审慎评估体系（MPA)管理的口径进一步扩大。市场人士 指出，此举意在遏制期限错配等短债长投行为，引导金融机构加强对表外业务风险的管理。 上述银行交易员还表示，目前不跨季的资金需求都很容易被满足，一个月的同业存单也 相当抢手，而出于季末的担忧，三个月的同业存单需求仍一般，而且价格依