〔纽约汇市〕欧元连续第四个交易日上涨,因寄望于各央行协同行动

标题新闻：新加坡1月工业生产同比增长2.2%远逊于预期，因生物医学制造业产出下滑
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* 各央行将提供流动性的承诺缓解投资者忧虑
* 美国经济数据疲弱,使美联储放宽政策的臆测维持不坠
* 期权走势反应欧元具有较高不确定性
* 日圆全线上涨,此前日本央行维持利率不变
路透纽约6月15日电---欧元/美元周五连续第四个交易日上涨,因市场臆测全球各主要央行将采取行动以防周日希腊大选导致任何动荡,欧元因而获得支撑.
美元/日圆下跌,因周五的美国经济数据反应经济复苏疲弱,令美联储可能将进一步放宽货币政策的预期升温.
美国联邦公开市场委员会(FOMC)下周二和周三将召开会议.
但周日的希腊大选仍是本周的关注焦点.
全球各主要央行都在为希腊周日大选后可能出现的动荡作准备,欧洲央行暗示将降息,英国料将向银行系统注资.
"我的主要观点是,决策者将采取行动减轻将导致股市和金融市场下跌的蔓延风险,"芝加哥BMO Capital Markets全球外汇及公共政策策略师Andy Busch称.
"这正是过去两天的情况,且肯定将持续到下周."
全球各主要央行间的协同行动料将支撑风险偏好,为欧元带来喘息机会,但鉴于西班牙借贷成本居高不下,而且债务危机有可能蔓延至意大利,因此欧元的反弹可能只是短暂的.
午后交易中,欧元/美元EUR=尾盘报1.2655美元,当日涨0.2%,但低于周一触及的三周高位1.2672美元.
道明证券在研究报告中称,过去几天欧元转向偏多走势,所以不能排除进一步上涨的可能.但该行认为欧元在6月的反弹只是修正性走势,如果难以突破1.2650-1.2670美元阻力位,那么下周初将再次测试1.25美元.
"在周日希腊大选前,一些交易商进行空头回补,但其他人似乎在建立多头部位,因他们认为无论希腊大选结果如何,市场对下跌机率的消化比上涨要多,因此令市场天平更多地偏向于欧元短期多头部位,"多伦多Scotia Capital首席外汇策略师Camilla Sutton称.
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* 美元未从努钦税改言论中获得提振 * 英镑料将录得周线涨幅，因欧元受政治因素打压 路透东京2月24日 - 美元周五收复部分失地，之前兑日圆下滑至两周低位。但美元周线仍可能下跌，之前公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录令美元多头失望。 美元兑日圆 小涨0.1%至112.76，但仍未远离隔夜触及的两周低位112.55，本周迄今下滑0.2%。 美元未能摆脱美联储周三公布的会议记录所带来的压力。该会议记录比一些市场人士原先预期来得温和。 “市场人士仍在消化美联储1月会议记录，而且对这些记录的解读似乎有两个不同的阵营--认为基调更加鹰派或是更显鸽派--目前看来似乎是鸽派解读占了上风，”一家美系银行的私人客户集团投资长Bill Northey表示。 此外，美国财长努钦的讲话也让美元承压。他在上周就职以来的首次电视采访中告诉福克斯商业新闻网，特朗普政府采取的任何政策举措今年产生的影响可能有限。 努钦对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，他希望在国会8月休会前看到税改计
路透上海2月24日 - 中国央行公开市场连续两日净回笼，但银行间市场周五资金面仍未 改稳中偏松局面；央行在TLF（临时流动性便利）到期后祭出定向逆回购，有助于稳定短期 流动性预期，不过由于一季末是表外理财首次纳入MPA考核，市场对3月底资金面的忧虑犹存 。 “感觉整体还行，不跨季的都可以，因为理财（一季末）刚纳入MPA，市场摸不准究竟 会怎样，所以跨季的还是比较谨慎。”华东一银行交易员称。 北京一基金交易员亦谈到，今日资金供给比较充沛，大行多数都有平稳融出，不过长期 资金还是很贵，因为大家觉得3月底可能会比较难。 针对中国部分银行表外理财增速较快现象，中国央行将自明年一季度进行起正式将表外 理财纳入广义信贷范围，从而令宏观审慎评估体系（MPA)管理的口径进一步扩大。市场人士 指出，此举意在遏制期限错配等短债长投行为，引导金融机构加强对表外业务风险的管理。 上述银行交易员还表示，目前不跨季的资金需求都很容易被满足，一个月的同业存单也 相当抢手，而出于季末的担忧，三个月的同业存单需求仍一般，而且价格依