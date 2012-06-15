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市场报道 | 2012年 6月 16日 星期六 05:12 BJT

〔纽约汇市〕欧元连续第四个交易日上涨,因寄望于各央行协同行动

* 各央行将提供流动性的承诺缓解投资者忧虑

* 美国经济数据疲弱,使美联储放宽政策的臆测维持不坠

* 期权走势反应欧元具有较高不确定性

* 日圆全线上涨,此前日本央行维持利率不变

路透纽约6月15日电---欧元/美元周五连续第四个交易日上涨,因市场臆测全球各主要央行将采取行动以防周日希腊大选导致任何动荡,欧元因而获得支撑.

美元/日圆下跌,因周五的美国经济数据反应经济复苏疲弱,令美联储可能将进一步放宽货币政策的预期升温.

美国联邦公开市场委员会(FOMC)下周二和周三将召开会议.

但周日的希腊大选仍是本周的关注焦点.

全球各主要央行都在为希腊周日大选后可能出现的动荡作准备,欧洲央行暗示将降息,英国料将向银行系统注资.

"我的主要观点是,决策者将采取行动减轻将导致股市和金融市场下跌的蔓延风险,"芝加哥BMO Capital Markets全球外汇及公共政策策略师Andy Busch称.

"这正是过去两天的情况,且肯定将持续到下周."

全球各主要央行间的协同行动料将支撑风险偏好,为欧元带来喘息机会,但鉴于西班牙借贷成本居高不下,而且债务危机有可能蔓延至意大利,因此欧元的反弹可能只是短暂的.

午后交易中,欧元/美元EUR=尾盘报1.2655美元,当日涨0.2%,但低于周一触及的三周高位1.2672美元.

道明证券在研究报告中称,过去几天欧元转向偏多走势,所以不能排除进一步上涨的可能.但该行认为欧元在6月的反弹只是修正性走势,如果难以突破1.2650-1.2670美元阻力位,那么下周初将再次测试1.25美元.

"在周日希腊大选前,一些交易商进行空头回补,但其他人似乎在建立多头部位,因他们认为无论希腊大选结果如何,市场对下跌机率的消化比上涨要多,因此令市场天平更多地偏向于欧元短期多头部位,"多伦多Scotia Capital首席外汇策略师Camilla Sutton称.

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