《热点透视》欧债危机未必能毁了全球经济

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell; 编译 艾茂林

路透伦敦7月3日电---世界制造业刚刚经历了三年来处境最糟的一个月,这听起来像是不祥之兆.但仍有理由谨慎乐观看待全球经济.其中一个原因就是,即便欧债危机远未结束,但欧洲已经采取一些措施来拆除这枚定时炸弹.

针对采购经理人的一项调查显示,6月美国制造业产出下滑,为三年来头一遭.但是降幅不大,6月采购经理人指数(PMI)为49.7,略低于显示生产持平的分界线50.并且雇佣分项指数报56.6,这就让人欢欣鼓舞得多了.如果美国制造商对前景不抱希望,他们是不会招聘人手的.与此同时,楼市数据在逐渐改善,过去三个月中房价小幅上涨.

中国的情况也令人不安.调查显示数月来中国的制造业活动不是处于停滞就是略微萎缩.不过服务业表现要好得多--6月服务业PMI报56.7,颇为强劲.制造业和服务业间的迥然差异,不仅反映出全球销售疲软这个坏现象,也折射出经济增长恢复平衡这个好事情.在大多数发达国家,服务业占经济活动总量的三分之二强,而在中国才占不到一半,表明中国的增长再平衡仍有很大进步空间.

全球问题的症结在于欧洲.目前那里的生产形势一片凄凉,6月欧元区制造业PMI只有45.1.而局面本可以比这还糟.希腊并未无序退出欧元区,上周欧洲领袖采取一些尝试性措施来加强欧元区防御能力.他们决定直接援助银行业,而不是透过各国政府;他们还考虑允许欧元区救助基金买入公债,降低了西班牙和意大利公债利差爆炸性上升的可能性.本周欧洲央行(ECB)甚至可能降息.

危机远去的前景鼓舞了投资者,可能还会提振企业信心,无论是欧元区内的还是区外的企业.相信欧洲不会立马完蛋的信念或促进全球投资--并阻止世界经济滑下坡. (完)