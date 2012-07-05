〔中国央行〕自7月6日起不对称降息,贷款利率下限下调至基准利率0.7倍

更新版 1-中国汇市：人民币连五日小幅收升，交投意愿寡淡静待特朗普讲话

* 人民币连五日小幅收升，本月升值0.13% * 实需之外市场缺乏交投意愿 * 汇价料延续当前横向震荡走势 * 静待美国总统特朗普晚间讲话 * 掉期曲线上移，因境外机构参与预期 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。 他们并表示，目前不管是离岸还是在岸市场，各方对人民币的交投兴趣持续下降。此外，昨日外管局称境外机构投资者可参与外汇衍生品业务，今日境内美元掉期曲线上移，离在岸一年期掉期点差继续收窄。 “spot（即期）真的很无聊，短时间内应该没什么机会，感觉市场交易意愿都不高，不过这应该是央行喜欢的样子。”一外资行交易员称。 亦有中资行交易员表示，境外机构投资者可参与外汇衍生品业务对即期市场没有明显影响，但是推升了境内美元掉期曲线