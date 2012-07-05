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中国汇市 | 2012年 7月 5日 星期四 19:18 BJT

〔中国央行〕自7月6日起不对称降息,贷款利率下限下调至基准利率0.7倍

路透北京7月5日电--中国央行周四宣布,自7月6日(周五)起不对称降息,一年期存款基准利率下调0.25个百分点,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点,为今年来第二次降息.

央行并宣布,自同日起,将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.7倍.(完)

详细情况请浏览央行网站(here)

--发稿 张胜男; 审校 曾祥进

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