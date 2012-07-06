《交易视点》中国降息对债市刺激大于首次,收益率曲线将平坦化下移--中金

路透北京7月6日电---中国大型投行--中金公司发布中国降息简评认为，本次降息对债市的刺激力度将大于首次降息，收益率曲线将呈现平坦化下移。

报告看好长久期、高等级品种，下半年期限利差的缩小将取代上半年信用利差的缩小成为市场的主线，投资组合宜采取哑铃型，并以10 年期政策性银行债和超AAA 企业债为主。

**本次降息对债市的刺激力度将大于首次降息**

首先，银行的资金成本将有实质性下降。这次降息由于没有存款利率上限的上浮，银行实际的存款利率会有一定幅度的下降。

其次，市场对未来持续降息的预期会进一步增强。从目前6月份PMI以及媒体报导的四大行的贷款数据来看，经济恢复实际上差于市场预期，而央行在如此短的时间内两度降息也表明央行放松力度在加大，这会进一步增强市场对年内的降息预期。

**收益率曲线将呈现平坦化下移**

收益率曲线将呈现平坦化下移，短期利率的下降需要法定比率下调的配合，否则空间有限，而中长端利率的降幅有望达到10-15bp，与资金成本的降幅接近。央行近期通过逆回购来投放资金避免资金面的收紧。

不过考虑到7 月份导致流动性收紧的因素较多，包括7 月初补缴较大量法定存款准备金、7 月份财政存款上升、公开市场到期量不高以及外汇占款维持在较低水平等，预计央行在7-8 月份仍有可能下调法定准备金比率来维持资金面的宽松。

如果7 月份下调法定，7 天回购利率有望回到2.5%附近或以下。即使央行不下调法定比率，中长期债券的收益率会在持续降息预期的带动下进一步下降，期限利差会重新缩小。我们认为10 年期国债收益率的波动中枢将下降至3.2%附近。

**政策性银行债收益率的降幅会高于国债**

从年初以来，政策性银行债和国债之间的息差总体上是扩大的，与国债净增量低于政策性银行债有关。

但在资金面转向宽松的过程中，这两者的息差会有所缩小，毕竟从隐含税率而言，目前仍明显高于历史平均水平，即政策性银行债具有更高的相对价值。

**浮息债短期内利差还将扩大,**

浮息债在短期内利差还将继续扩大，扩大后具有较好的配置价值。如果政策性银行债收益率降幅不超过20bp，而1 年期定存利率降幅为25bp，那么浮息债收益率降幅大于固息债会推动其利差继续上升。

同时考虑到市场对未来持续降息的预期增强，这种预期也会通过利差的扩大来进一步体现。

不过鉴于浮息债的久期较短，在利差保持在历史较高水平且有可能进一步上升的情况下，对于配置型投资者而言，浮息债从“收益率/久期”的相对指标来看，仍有较好的配置价值。

互换利率在降息的提振下也会出现一定幅度的下降，不过我们仍维持前期的观点，即买入现券的同时在互换中支付固定利率锁定较高的息差是更为稳健的交易策略。

**信用债收益率有望重新回落**

贷款利率下浮区间的扩大有利于降低高等级信用债收益率的上限，中票收益率有望重新回落，而10 年及其以上的超AAA 企业债的相对价值最高。

首先，中长期贷款利率下浮区间扩大至30%后已经低于AAA 中票和企业债的收益率。其次，保险公司的协存利率会继续下降，对长期超AAA 企业债的需求会进一步增强。

近期银行接受协议存款的意愿已经有所下降，而上一次降息中，银行基本上没有上浮2 年到5 年期存款的上限，也表明银行不太希望吸收利率较高的长期限存款。

降息虽然有助于提高高收益债的风险偏好，可能在短期内延续上半年的上涨势头，但考虑到下半年企业盈利能力难以恢复，信用状况会持续恶化，同时高收益债的信用利差已降至历史中位数以下，建议在上涨过程中降低高收益品种的配置比例，以低评级短融和久期在3 年以内的城投债为主。

总体而言，我们看好长久期、高等级品种，下半年期限利差的缩小将取代上半年信用利差的缩小成为市场的主线，投资组合宜采取哑铃型，并以10 年期政策性银行债和超AAA 企业债为主。(完)

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