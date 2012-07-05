《中国物流焦点》经济减速但网购热闹,快递业仍在春天

* 经济减速但网购旺,快递业仍在春天

* EMS上市难改市场格局,民企上市尚待时日

* 外资占位忙,民企不怕"狼来了"

作者 林琦

路透上海7月5日电---"经济减速对我们而言,没多大感觉,只要网购不少就行."上海一家快递公司员工小顾显然并不担心宏观经济对其工作的影响.

快递业可能是目前中国国内少数仍处于春天的行业.国内城市化程度不断提高,以及电子商务业务量持续井喷,令快递业高速发展步伐没有停歇,无论是国营的中国邮政速递(EMS),还是顺丰、申通等民营快速企业,未来几年经营环境仍将"如沐春风".

"目前中国每100人平均每天只有一人消费快递,若再增加一个人,快件消费量就可以增加一倍,"中国快递物流网首席顾问徐勇指出.

他预计,今年底或明年中国快件量可以超过日本,成为全球第二快件量国家,5-10年内超过美国成为全球第一大快件国;而快件收入在15-20年内也将超过美国成为全球第一.

包括国际和国内快递在内,中国快递业去年收入为841亿元人民币.过去三年,中国快递业收入以平均20%以上的增速成长,是同期中国国内生产总值(GDP)增速的两倍.而目前美国快递业收入约在700亿美元,是中国的五倍多.

今年以来,中国经济能否软着陆一直存在争论,国内钢铁、汽车等行业已感受到"寒意".不过行业数据显示,国内快递业仍继续处于春天,一季度全国规模以上快递企业的业务量和收入分别成长46%和37%,分别较上年提高11个百分点.

中国欣欣向营的电子商务正给快速业带来充沛的增长动力.

中国电子商务研究中心资料显示,过去三年国内快递业因网购带来的业务收入增速至少在60%以上,而今明两年网络购物规模将继续保持近乎倍增的速度成长.

**EMS:被追赶的对象**

在中国国内快递业版图上,顺丰及"四通一达"等数家大型民营企业正高速前行,而领头羊--中国邮政速递由于价格定位及管理机制的问题,已被逐步拉近距离.

"四通一达",即申通、圆通、中通、汇通及韵达五家速递公司,究其渊源,其创始人均来自浙江桐庐.借着电子商务的井喷,助就了这五家公司的飞速发展.例如国内包裹量最大的天猫(tmall)的快递量约八成由这几家承揽.

"今年底,顺丰国内部份的快件量将超越EMS,五年内收入也将超过EMS."徐勇指出,去年民营快递企业在国内业务的收入总体占比已达58%,业务量更是达到80%.

他说,虽然中国邮政速递已经商业化运作数年,但一些国企工作风格还是没有淡去.例如服务时间相对较短,一些城市的上门取件响应时间慢和服务态度差,而且其价格不具优势.

"EMS一单20元,四通一达每单最低6元,你说我会选择哪家,"经常网络购物的上海王小姐显然以性价比作为其选择快速公司的首要法则.

**上市:短期内仅EMS一家**

中国邮政速递正在推进融资额近100亿元的A股首次公开发行(IPO)计划.有媒体担心,融资之后的中国邮政速递如虎添翼,是否会给国内快递业带来一场地震?

徐勇估计,由于其国有体制向市场化转型需要周期,而且其融资主要用于基础设施建设,短期内不会对国内快递业格局产生影响.

"中长期来看,EMS的市场化程度越高,对国内快递业的影响就越大."他说.

对于民营速递企业而言,目前虽然普遍需要更多资本支持业务扩张,不过短期内,上市估计还只是停留在计划书阶段.

创业初期,民营公司采用加盟制,以轻资产形式加速扩张,一些年营业额数十亿甚至百亿的速递业大公司就此崛起.不过,申通、圆通等快速公司正在转型,各地收购兼并加盟商,引入信息化管理系统,圆通还率先引入飞机拓展快件业务,这都需要巨额资本的投入.

"上市是我们的目标,但我们还在努力地做准备."国内最大的民营快递公司--申通公司一位人士指出,公司营业额已超百亿元,但公司仍需按上市标准做大量的准备工作.

顺丰速送亦明确向外表达短期不会上市.顺丰董事长王卫曾对媒体表示,顺丰不能为了钱而上市,上市后企业就变成一个赚钱的机器."顺丰短期内不可能上市,未来亦不会为了圈钱而上市."

徐勇认为,虽然韵达、汇通、中通等公司已接受风投或其他企业的注资,但民营快递公司上市估计至少要等待三年时间.不少民营快递公司当前的重要任务是整合加盟商,但整合需要一个较长的时间.

阿里巴巴集团董事局主席马云联合台湾富商郭台铭成立的百世物流2010年收购了汇通快运70%股权.

**外资:狼是否真的来了**

中国快递市场的高速发展,令外资巨头垂涎欲滴,不少跨国公司已率先进入中国市场.面对这些庞然大物,国内快递业,尤其是资本规模较小的民营快递企业的反应却是相应平静.

"我们始终是伴随着竞争成长的,狼来了已叫了很多年了,我们欢迎竞争,也不怕竞争."上海一家民营快递企业人士指出.

徐勇表示,外资速递公司占中国国际快递业务约70%的市场份额,但在国内快递业务方面,市场份额仅1-2%.因此未来几年,外资公司既使有成长,在国内快递方面亦不足以撼动目前民营和EMS对峙的格局.

他说,与中资同行相比,外资快递在中国的服务网点,从业人数等差距很大;而且其价格定位于中高端市场,但是目前这个市场容量有限.若要借助收购快速扩张,外资企业亦没有合适的收购目标,国内企业多以加盟形式运营.

联邦快递(FDX.N)中国公司和UPS(UPS.N)旗下的优比速包裹运送(广东)公司近期获得中国快递业牌照,这两家跨国公司获准跨省经营快递业务.不过其竞争对手德国邮政(DPWGn.DE)旗下DHL公司去年7月决定退出中国国内快递市场,因竞争过于激烈.

DHL国际快递亚太区首席执行官许克威指出,对DHL而言,中国市场还不是太成熟,而且中国禁止外资公司在国内经营文件速递业务,对公司亦有一些影响.

"公司的名字对我们而言意味着很多东西,我们不能让我们的业务员骑着自行车在北京送快递."他表示.

而一些外资公司亦已接受现实,计划稳扎稳打,不求一时胜败.

日本雅玛多(中国)运输公司自2010年1月进入中国后,目前只在上海一个城市经营业务.公司会长Minoru Noda表示,"中国是一个很大的国家,我们认为最好是一个城市一个城市地扩张."(完)