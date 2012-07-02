(重发)〔欧洲汇市〕英镑兑美元下跌,关注英国制造业PMI数据

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路透伦敦7月2日电---英镑兑美元周一下跌,尾随欧元跌势,因上周欧元区对抗债务危机协议带来的乐观气氛降温,且投资人等待重要的英国制造业活动调查出炉.

英国6月制造业采购经理人指数(PMI)将在0828GMT公布,料由5月的45.9升至46.5,但仍低于50的景气荣枯分水岭.

数据若表现疲弱,则市场将愈发认为英国央行本周稍晚召开决策会议时,可望倾向在依据量化宽松计画进一步购买资产,以期提振经济成长.

分析师们预计,若决议扩大量化宽松,则将压抑英镑汇价;但因市场早已普遍预期会进一步宽松货币,因此其冲击料将有限.

"我认为央行本周若未决议扩大购买资产,会令人相当惊讶.反正我不认为今天的PMI数据会改变这个情况,即使该数据意外略偏上档亦复如此,"FXPro首席汇率策略师Michael Derks表示.

英镑/美元GBP=D4跌0.4%至1.5642,脱离周五触及的高位1.5718美元.

(FXPro的Derks指出,英镑在短期内可能遭遇获利了结,进而跌向1.56美元.

欧元/英镑EURGBP=涨0.15%至0.8075,但仍在技术阻力约0.8100及6月11日高位0.8163下方.交易商指称在0.8100前有卖单.

长期而言,由于投资人寻求欧元以外的替代品,因此英镑兑欧元可望持续走升.(完)

--编译 王冠中/龚芳;审校 隋芬/王洋

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