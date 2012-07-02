(重发)〔欧洲汇市〕英镑兑美元下跌,关注英国制造业PMI数据

日本个股：东芝将以1.57亿美元收购IHI所持有的3%西屋权益
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。
(重发以更换新的usn)
路透伦敦7月2日电---英镑兑美元周一下跌,尾随欧元跌势,因上周欧元区对抗债务危机协议带来的乐观气氛降温,且投资人等待重要的英国制造业活动调查出炉.
英国6月制造业采购经理人指数(PMI)将在0828GMT公布,料由5月的45.9升至46.5,但仍低于50的景气荣枯分水岭.
数据若表现疲弱,则市场将愈发认为英国央行本周稍晚召开决策会议时,可望倾向在依据量化宽松计画进一步购买资产,以期提振经济成长.
分析师们预计,若决议扩大量化宽松,则将压抑英镑汇价;但因市场早已普遍预期会进一步宽松货币,因此其冲击料将有限.
"我认为央行本周若未决议扩大购买资产,会令人相当惊讶.反正我不认为今天的PMI数据会改变这个情况,即使该数据意外略偏上档亦复如此,"FXPro首席汇率策略师Michael Derks表示.
英镑/美元GBP=D4跌0.4%至1.5642,脱离周五触及的高位1.5718美元.
(FXPro的Derks指出,英镑在短期内可能遭遇获利了结,进而跌向1.56美元.
欧元/英镑EURGBP=涨0.15%至0.8075,但仍在技术阻力约0.8100及6月11日高位0.8163下方.交易商指称在0.8100前有卖单.
长期而言,由于投资人寻求欧元以外的替代品,因此英镑兑欧元可望持续走升.(完)
--编译 王冠中/龚芳;审校 隋芬/王洋
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2月17日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:59时,1美元=6.8707人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.14 1.097 2.54 大众交通 6.4 0.731 1.27 永生投资 13.5
2月17日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:59时,1港元=0.88503 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.14 7.73 2.51 南玻 11.83 6.09 2.19 深康佳 4.56 2.81 1.83 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠