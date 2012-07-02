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亚洲 | 2012年 7月 2日 星期一 09:16 BJT

〔芝加哥期市〕美国谷物跳涨,因美国乾旱忧虑抵消种植面积增大的影响

路透悉尼7月2日电---芝加哥期货交易所(CBOT)新作玉米合约周一上扬4%,至9月初以来最高价位,因市场持续担忧美国中西部地区的严重旱情.小麦期约也触及九个半月高位.

新作12月玉米合约CZ2跳涨4.02%至每蒲式耳6.61美元,为2011年9月12日以来最高.新作玉米合约上周收高15%.

现货月玉米合约CN2走坚3.12%至每蒲式耳6.93美元,上周五已攀升3.14%.

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