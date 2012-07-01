版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 2日 星期一 07:24 BJT

****主要国家经济指标预测--7月2日****

路透7月2日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------------------------------------------------

7月1日(日)

2350 日本短观大型制造业景气判断指数 第二季 负4 负4

大型非制造业景气判断指数 正7 正5

日本短观小型制造业景气判断指数 负10 负10

小型非制造业景气判断指数 负9 负11

日本短观大型企业资本支出 第二季 +3.5% 持平

小型企业资本支出 -10.3% -12.9%

7月2日(一)

0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 6月 -- 51.03

0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 6月 -- 持平

0715 瑞士零售销售 5月 +4.0% +0.1%

0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 6月 44.3 45.4

0743 意大利Markit制造业PMI 6月 44.7 44.8

0748 法国Markit制造业PMI 6月 45.3 45.3

0753 德国制造业PMI 6月 44.7 44.7

0758 欧元区Markit制造业PMI 6月 44.8 44.8

0800 意大利失业率 5月 10.4% 10.2%

0828 英国CIPS制造业PMI 6月 -- 45.9

0900 欧元区失业率 5月 11.1% 11.0%

1400 美国建筑支出 5月 +0.2% +0.3%

1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 6月 52.5 53.5

2100 韩国外汇储备(亿美元) 6月 -- 3,108.7

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

----------------------------------------------------------------------------

6月28日(四)

2350 日本工业生产 5月初值 -3.1% -2.8%

6月29日(五)

0130 澳洲民间信贷(较前月) 5月 +0.5% --

房屋信贷 +0.3% --

0500 日本建筑订单(较上年同期) 5月 -0.9% --

房屋开工(较上年同期) +9.3% +6.7%

0530 法国GDP(较上季) 第一季修正值 持平 --

0600 德国实质零售销售(较前月) 5月 -0.3% 持平

(较上年同期) -1.1% +1.0%

0645 法国消费者支出(较前月) 5月 +0.4% 持平

0645 法国PPI(较前月) 5月 -1.0% -0.5%

0700 瑞士KOF领先指标 6月 1.16 0.85

0800 欧元区M3货供额三个月移动平均(较上年同期) 5月 +2.8% --

M3货供额 +2.9% +2.3%

民间贷款 -0.1% +0.1%

0900 欧元区HICP初值(较上年同期) 6月 +2.4% +2.4%

-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE截尾均值(较前月)5月 --

1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 4月 +0.3% +0.2%

1230 美国个人所得 5月 +0.2% +0.2%

个人支出 持平 持平

个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -0.2% --

(较上年同期) +1.5% --

核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.2%

(较上年同期) +1.8% --

实质个人支出 +0.1% --

1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 5月 +0.7% --

(较前月) 持平 -0.1%

1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 6月 52.9 52.5

1355 路透/密西根大学消费者信心指数 6月终值 73.2 74.1

现况指数 81.5 82.1

预期指数 67.8 69.0

1430 美国ECRI一周领先指标 6月22日当周 121.5 --

7月1日(日)

0000 韩国贸易收支(亿美元) 6月初值 顺差50 --

进口 -5.4% -1.5%

出口 +1.3% +0.5%

2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 -0.1% +0.2% (完)

--整理 艾茂林/王兴亚;审校 徐文焰

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐