主要国家经济指标预测--7月2日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透7月2日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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7月1日(日)
2350 日本短观大型制造业景气判断指数 第二季 负4 负4
大型非制造业景气判断指数 正7 正5
日本短观小型制造业景气判断指数 负10 负10
小型非制造业景气判断指数 负9 负11
日本短观大型企业资本支出 第二季 +3.5% 持平
小型企业资本支出 -10.3% -12.9%
7月2日(一)
0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 6月 -- 51.03
0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 6月 -- 持平
0715 瑞士零售销售 5月 +4.0% +0.1%
0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 6月 44.3 45.4
0743 意大利Markit制造业PMI 6月 44.7 44.8
0748 法国Markit制造业PMI 6月 45.3 45.3
0753 德国制造业PMI 6月 44.7 44.7
0758 欧元区Markit制造业PMI 6月 44.8 44.8
0800 意大利失业率 5月 10.4% 10.2%
0828 英国CIPS制造业PMI 6月 -- 45.9
0900 欧元区失业率 5月 11.1% 11.0%
1400 美国建筑支出 5月 +0.2% +0.3%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 6月 52.5 53.5
2100 韩国外汇储备(亿美元) 6月 -- 3,108.7
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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6月28日(四)
2350 日本工业生产 5月初值 -3.1% -2.8%
6月29日(五)
0130 澳洲民间信贷(较前月) 5月 +0.5% --
房屋信贷 +0.3% --
0500 日本建筑订单(较上年同期) 5月 -0.9% --
房屋开工(较上年同期) +9.3% +6.7%
0530 法国GDP(较上季) 第一季修正值 持平 --
0600 德国实质零售销售(较前月) 5月 -0.3% 持平
(较上年同期) -1.1% +1.0%
0645 法国消费者支出(较前月) 5月 +0.4% 持平
0645 法国PPI(较前月) 5月 -1.0% -0.5%
0700 瑞士KOF领先指标 6月 1.16 0.85
0800 欧元区M3货供额三个月移动平均(较上年同期) 5月 +2.8% --
M3货供额 +2.9% +2.3%
民间贷款 -0.1% +0.1%
0900 欧元区HICP初值(较上年同期) 6月 +2.4% +2.4%
-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE截尾均值(较前月)5月 --
1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 4月 +0.3% +0.2%
1230 美国个人所得 5月 +0.2% +0.2%
个人支出 持平 持平
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -0.2% --
(较上年同期) +1.5% --
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.2%
(较上年同期) +1.8% --
实质个人支出 +0.1% --
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 5月 +0.7% --
(较前月) 持平 -0.1%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 6月 52.9 52.5
1355 路透/密西根大学消费者信心指数 6月终值 73.2 74.1
现况指数 81.5 82.1
预期指数 67.8 69.0
1430 美国ECRI一周领先指标 6月22日当周 121.5 --
7月1日(日)
0000 韩国贸易收支(亿美元) 6月初值 顺差50 --
进口 -5.4% -1.5%
出口 +1.3% +0.5%
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 -0.1% +0.2% (完)
--整理 艾茂林/王兴亚;审校 徐文焰
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。