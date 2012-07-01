(重温稿）〔中国金融〕资本项目未开放或需有序开放领域,都可在前海先试行--央行

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港6月30日电---中国央行副行长胡晓炼周六明确表示,资本项目需要进一步开放和有序开放的领域,都可以在深圳前海区先行先试,包括人民币双向贷款以及设立股权投资母基金等.
这将令深圳前海区较全国其他领域的资本项目开放更进一步,从而为中国资本项下开放积累经验.
她指出,目前中国资本项目中的70%都实现了"比较高"的可兑换,剩下不可兑换的主要包括一些"债务性的项目"和"衍生产品的金融交易"等方面,而前海将会在这些领域展开先行试点.
"在资本项目下需要开放和有序开放的一些领域,都可以在前海先行先试."她在香港参加一新闻发布会时称.
她进一步解释,比如将允许前海区实现人民币双向贷款.即前海区内的金融机构可对外贷款,境外的机构也可以在前海贷款;还可以在前海设立股权投资母基金.
按国际货币基金组织的分类,资本项下共计七大类40项.目前中国实现完全可兑换的有5项,基本可兑换的8项,17项部分可兑换,可以说已有70%的项目实现"比较高的"可兑换.剩下的主要包括一些"债务性的项目"和"衍生产品的金融交易"这些方面.
前海位于深圳南山半岛西部,紧临香港国际机场和深圳机场两大空港,具有良好的海陆空交通条件和突出的综合交通优势,在粤港澳区域内具有重要战略地位.
此前,为配合人民币国际化的开展,包括人民币跨境贸易融资、人民币FDI、RQFII等,已经以特例特批的形式,进入了实质的资本项目开放.(完)
--记者 毕晓雯 ; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。