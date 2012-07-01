(重温稿)〔中国基金〕证监会拟允许基金公司设立专业子公司,开展专项资管业务

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海6月30日电---中国证监会计划进一步放松对基金公司资产管理业务的管制,拟允许基金公司通过设立专业子公司,开展专项资产管理业务.
周五稍晚证监会网站发布"基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法"及其配套规则修订草案并公开征求意见,此次修订内容主要包括,拓宽资产管理计划的投资范围,允许开展专项资产管理业务,允许专项资产管理计划投资非上市公司股权、债权类资产、收益权类资产以及中国证监会认可的其他资产.
此外,还将取消投资比例限制,取消资产管理计划投资单只股票不得超过计划资产净值20%以及投资单一证券不得超过10%的限制,使得基金管理公司可以根据产品特点和客户需求自行约定投资比例,设计更为灵活的产品,例如投资单一中小企业私募债的资产管理计划.
证监会有关部门负责人指出,允许基金公司采用专业子公司的形式开展特定资产管理业务,一方面推动公司差异化竞争,一方面强化风险隔离;而取消关于费率管制的规定,给予特定资产管理业务较为宽松的监管环境.
该负责人并称,将允许资产管理计划份额通过大宗交易平台转让,增加流动性.借鉴信托行业的做法,放松特定多个客户资产管理业务的人数限制,不再限制单笔委托金额在300万元人民币以上的投资者人数.
而为了加强风险控制,《试点办法》要求基金管理公司必须成立子公司才能开展专项资产管理业务,从而将专项资产管理业务的风险从公募业务中剥离出来.(完)
参看相关细节,请点选中国证监会网站(here)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。