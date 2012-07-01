〔全球航运〕波罗的海运价指数上涨,受助于巴拿马型和海岬型运价升势

路透6月29日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五上涨,受助于巴拿马型和海岬型船运价的升势.

波罗的海乾散货运价指数上涨10点,或1.01%,至1,004点.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上涨16点,报1.65%,至984点,日均获利升至7,835美元.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI升0.51%,至1,190点.

"大西洋航线的询盘积极,给市场带来些许乐观氛围,不过尽管如此,运价仍持平,"船运经纪商Braemar Seascope在其周报中表示.

不过海岬型船运价今年以来已下跌85.5%.

"第二季全球矿产出口普遍较上年同期大增,但运价仍徘徊于当前低位.由于今年仍有大量海岬型船将交付,很多人开始对第四季能否出现任何升势感到怀疑,"Braemar Seascope表示.

船只供应的增长步伐超过需求已有相当长一段时间,市场普遍预计,这将在未来数月限制干散货运价涨幅.

波罗的海运价指数今年已累计下跌约42%.(完)