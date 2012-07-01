〔全球航运〕波罗的海运价指数上涨,受助于巴拿马型和海岬型运价升势

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透6月29日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五上涨,受助于巴拿马型和海岬型船运价的升势.
波罗的海乾散货运价指数上涨10点,或1.01%,至1,004点.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上涨16点,报1.65%,至984点,日均获利升至7,835美元.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI升0.51%,至1,190点.
"大西洋航线的询盘积极,给市场带来些许乐观氛围,不过尽管如此,运价仍持平,"船运经纪商Braemar Seascope在其周报中表示.
不过海岬型船运价今年以来已下跌85.5%.
"第二季全球矿产出口普遍较上年同期大增,但运价仍徘徊于当前低位.由于今年仍有大量海岬型船将交付,很多人开始对第四季能否出现任何升势感到怀疑,"Braemar Seascope表示.
船只供应的增长步伐超过需求已有相当长一段时间,市场普遍预计,这将在未来数月限制干散货运价涨幅.
波罗的海运价指数今年已累计下跌约42%.(完)
--编译 丁琦; 审校 蔡美珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。