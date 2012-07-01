《美股一周展望》欧盟协议提振美股,利好效应能否超越一日行情?

记者 Angela Moon; 编译 丁琦

路透纽约6月29日电---美国股市周五以大涨表现为上半年画下句点,因欧元区朝着解决长达30个月之久的债务危机又迈进一步的消息,受到投资者欢迎.现在的问题是:这波涨势是否足够强劲,能持续一天以上?

标准普尔500指数和NASDAQ指数周五录得12月以来最大单日百分比涨幅,此前欧洲领导人就稳定银行业达成协议,这有助于消除困扰市场的部分不确定性.

"这是最主要的问题.协议能否推动一波较长期的涨势?也许可以,但只是在一定程度上,如果周末和下周没有看到大的挫折,也未传出消息表明这个协议不会执行的话,"Prudential Financial的市场策略师Quincy Krosby表示.

"但我不觉得这是让情势改观的重大关键.不过我确实认为,这的确是(欧元区领导人)在如何应对危机方面首次给出相对迅捷的答案."

面对避免欧元区分裂的压力,欧元区领导人周五同意让援助基金从明年起直接向受困银行业直接注资,并干预债市,以支持困境中的成员国.

他们还誓言将为欧元区银行业建立一个基于欧洲央行的独立银行业监管机构,这是迈向欧洲银行业联盟的历史性的第一步.

**欢庆时间**

美股此前对欧元区救助协议或其他救助计划的反应有些平淡.最初的涨幅往往在一天之内就迅速消失,因投资者意识到欧债问题没有快速解决之策.

但周五的情形不同.在欧元区达成协议消息的激励下,美国三大主要股指在开盘不久就跳升1.5-2%.

当天股市收于日高,主要股指涨幅在2-3%之间.道琼工业指数.DJI大涨277.83点,或2.20%,收报12,880.09点.标准普尔500指数.SPX跳升33.12点,或2.49%,收于1,362.16点.Nasdaq指数.IXIC跳升85.56点或3.00%,报2,935.05点.

道琼工业指数全周上扬1.9%,标普500指数涨2%,Nasdaq指数升1.5%.

道指6月升幅为3.9%,标普500涨4%,NASDAQ指数升3.8%.

但从整个第二季看,道琼工业指数跌2.5%,标准普尔500指数跌3.3%,Nasdaq指数跌5.1%.

尽管第二季表现疲弱,美国三大主要股指上半年涨幅不错,道指上升5.4%,标准普尔500指数升8.3%,Nasdaq指数涨12.7%.

"下一个问题是,ESM/EFSF是否有足够的资金,假设没有的话,欧洲央行是否会助一臂之力,给予银行业务许可,从而通过杠杆来扩大其规模.这些问题都有待确定,"纽约Miller Tabak & Co的股票策略师Peter Boockvar表示.

"现在就暂时放松心情庆祝吧,因为争取到了更多时间,已经没那么紧迫.但目前处理的只是表面症状,而债务过多和增长乏力的根本病症依然存在."

欧盟17国领导人同意采取一系列短期措施,以支持货币联盟,并降低西班牙和意大利的借款成本.这两个国家被认为是大到难以救助.

为此,欧盟联合声明指出,EFSF和永久性的ESM救助基金将被"灵活使用,以稳定市场",从而支持那些遵守欧盟预算政策建议的国家.

由于成交较清淡,下周市场对于进一步动向的反应将被夸大.美国股市的交投或更加清淡,因下周交易时间因假期而缩短.周三将因美国独立纪念日而休市一天,周四恢复交易,有可能打破这周的市场节奏.

**密切关注欧洲央行**

下周市场关注点将转移至欧洲央行,因投资者关注去是否会降息,以声援欧盟领导人扶持银行业的措施,并进一步降低西班牙和意大利的借款成本.

路透访问的大多数分析师预计,欧洲央行周四将降息.这将是在经济暗淡的背景下做出的决定.

但欧洲央行重启购债计划的内部阻力依然很大.此前欧洲央行已放宽担保品规则,使得西班牙银行业更容易获取其资金.

"投资者必须谨慎,因市场可能走得过快.我们并未真正看到任何细节.欧洲央行下周的政策方向如何仍然是个大问题," Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示.

"(欧盟协议)肯定不是解决债务危机的灵丹妙药,但市场表现似乎是这样.这可能使我们在未来几周遭遇又一波跌势."

本月稍早,股市曾经历一波涨势,因投资者寄望全球央行或宣布更多措施,以刺激疲弱的经济增长.

6月20日,美联储延长卖出短债并买入长债的扭转操作,以压低长期借款成本.但美联储主席贝南克在政策会后的记者会上未暗示将很快推出进一步货币刺激措施,打压了市场对于提振股市的期望,令投资者大失所望.

未来一周,市场将密切关注欧债债券收益率.西班牙周四将标售三年期、四年期和10年期公债,这将对该国收益率构成又一次重大考验.目前西班牙公债收益率虽低于7%,但仍距离不远.

法国周四也将标售70-80亿欧元的长期债券.

下周的经济数据包括周一的美国供应管理协会(ISM)制造业指数和建筑支出,以及周二的工厂订单和6月汽车销售数据.

在周三假期后,投资者将引来多个经济数据,包括周四的申领失业金和抵押贷款数据,ADP民间就业报告及ISM美国服务业指数.

周五将发布美国6月非农就业数据.路透访问的分析师预计,将增加9万个就业岗位,美国失业率料持稳于8.2%.(完)