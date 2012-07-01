《综述》美国个人支出停滞,消费者信心降至六个月低位

* 5月消费者支出持平

* 通胀指标一年来首次下滑

* 6月消费者信心降至六个月最低

* 6月中西部制造业扩张,但订单下滑

路透华盛顿6月29日电---美国5月消费者支出增长陷入停顿,因汽车购买迟滞,而6月消费者信心降至六个月低位,为美国经济发出最新的警讯.

尽管6月中西部制造业活动升温,但对激励经济复苏几乎没有帮助.欧债危机的冲击,以及美国自身财政政策路线不明,已拖累到经济复苏.

"当前的扩张步伐陷入停顿,"富国银行的分析师Tim Quinlan表示,"消费者活动似乎正在失去动能."

美国商务部周五数据显示,5月个人支出持平,这是该指标六个月以来首次未见增长.商务部还下修了4月支出,至仅增长0.1%.

疲弱的数据促使分析师调低了第二季经济增长预估.高盛原预估环比年率为成长1.7%,调降至1.6%.这将低于第一季已然平淡的1.9%的增速.

当前经济形势的变化与去年所见十分相似,并对奥巴马在11月总统选举中胜出构成挑战.

随着经济前景趋弱,消费者信心亦大跌.汤森路透/密西根大学6月消费者信心指数从5月的79.3降至73.2.

尽管汽油价格已从4月高点下跌约51美分,大幅放缓了通胀步伐,但仍无阻消费者信心的下滑.5月个人消费支出(PCE)物价指数下跌0.2%,为一年来首次下滑.

经通胀调整后的个人支出仅增长0.1%,增幅与4月一致.

"消费者正因就业市场疲弱而承压,单靠汽油价格下跌是不够的,"IHS Global Insight的分析师Paul Edelstein表示.

欲浏览个人支出图表,请点选链接:(link.reuters.com/fec29s)

但经济并未全面崩溃.另一份报告显示,美国6月中西部制造业活动升温,制造业聘雇升至2月以来最高水准.不过新订单及未交付订单小幅下滑.

"情势并未出现失去控制的下行,"巴克莱驻纽约首席分析师Dean Maki表示.

但上述报告对美国金融市场几无影响,因投资者专注于欧洲情势发展.

欧元区领导人就允许援助基金用于向欧元区银行业直接注资达成一致.该协议推动美国股市上扬,而美国公债下跌且美元走弱.

**薪资变动趋于停滞**

由于经济难以创造出足够的就业岗位来改善高失业率,5月个人所得仅小升0.2%.

虽然汽油价格下跌增加了家庭可支配收入,但消费者还是倾向于储蓄以备不时之需,储蓄率从3.7%升至3.9%.

"最大问题是薪资,基本上未有变动.如果你赚不到更多的钱可供花销,你要么不增加花销,要么就是从储蓄中拿出钱来,"Naroff Economic Advisors的首席分析师Joel Naroff表示.

"由于信心脆弱,拿出储蓄来花销的意愿也不高."

5月汽车等耐用品(耐久财)的支出下滑0.4%,4月为下降0.2%.

非耐用品支出减少0.8%,服务业支出增长0.3%.

5月PCE物价指数较上年同期增长1.5%,增幅为去年1月以来最低.4月为增长1.9%.

扣除食品和能源成本的核心物价指数年增率下滑至1.8%,4月为2.0%.

美联储的通胀目标为2%,5月指标和核心通胀率双双低于该水准,为2011年2月以来首见.分析师表示,随着通胀的放缓,美联储采取进一步政策措施的大门依然开启.(完)