〔全球汇市〕6月26日止当周投机客增持美元多头仓位--CFTC

路透纽约6月29日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,汇市投机客最新一周增持美元多头仓位.

6月26日止当周,美元净多持仓增至267.3亿美元,前周为221.3亿美元.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

欧元空头持仓从一周前的141,066口升至159,880口,因周五欧盟峰会临近结束前,欧元区风险加剧.

鉴于欧盟峰会达成令市场意外的协议,下周欧元空头持仓很可能会减少,但做空欧元的操作仍将持续一段时间.

在本周的CFTC持仓报告中,其他明显变化之一是日圆多头持仓大幅降至4,542口.

日本首相野田佳彦面临执政党民主党分裂的风险,这或将引发提前举行大选.此前日本众议院通过了提高消费税率的法案,尽管部分民主党议员投票反对.摩根士丹利分析师称,提高消费税或让日本央行有更多空间来放宽政策,这可能对日圆利空.

投机客在最新一周还削减英镑的空头部位,从17,153口削减至758口,尽管分析师普遍预计英国将推出新一轮量化宽松措施.

日圆(12,500,000日圆为1口)

6月26日当周 6月19日当周

多头仓位 43,910 44,740

空头仓位 39,368 29,603

净仓位 4,542 15,137

欧元(125,000欧元为1口)

6月26日当周 6月19日当周

多头仓位 36,933 54,449

空头仓位 196,813 195,515

净仓位 -159,880 -141,066

英镑(62,500英镑为1口)

6月26日当周 6月19日当周

多头仓位 35,296 32,248

空头仓位 36,054 49,401

净仓位 -758 -17,153

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

6月26日当周 6月19日当周

多头仓位 4,637 24,108

空头仓位 28,473 31,115

净仓位 -23,836 -7,007

加元(100,000加元为1口)

6月26日当周 6月19日当周

多头仓位 27,778 27,808

空头仓位 18,501 19,607

净仓位 9,277 8,201

澳元(100,000澳元为1口)

6月26日当周 6月19日当周

多头仓位 40,023 41,121

空头仓位 42,182 44,579

净仓位 -2,159 -3,458

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

6月26日当周 6月19日当周

多头仓位 6,108 3,564

空头仓位 5,532 5,777

净仓位 576 -2,213 (完)

--编译 丁琦;审校 蔡美珍

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