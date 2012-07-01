〔全球汇市〕6月26日止当周投机客增持美元多头仓位--CFTC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透纽约6月29日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,汇市投机客最新一周增持美元多头仓位.
6月26日止当周,美元净多持仓增至267.3亿美元,前周为221.3亿美元.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
欧元空头持仓从一周前的141,066口升至159,880口,因周五欧盟峰会临近结束前,欧元区风险加剧.
鉴于欧盟峰会达成令市场意外的协议,下周欧元空头持仓很可能会减少,但做空欧元的操作仍将持续一段时间.
在本周的CFTC持仓报告中,其他明显变化之一是日圆多头持仓大幅降至4,542口.
日本首相野田佳彦面临执政党民主党分裂的风险,这或将引发提前举行大选.此前日本众议院通过了提高消费税率的法案,尽管部分民主党议员投票反对.摩根士丹利分析师称,提高消费税或让日本央行有更多空间来放宽政策,这可能对日圆利空.
投机客在最新一周还削减英镑的空头部位,从17,153口削减至758口,尽管分析师普遍预计英国将推出新一轮量化宽松措施.
日圆(12,500,000日圆为1口)
6月26日当周 6月19日当周
多头仓位 43,910 44,740
空头仓位 39,368 29,603
净仓位 4,542 15,137
欧元(125,000欧元为1口)
6月26日当周 6月19日当周
多头仓位 36,933 54,449
空头仓位 196,813 195,515
净仓位 -159,880 -141,066
英镑(62,500英镑为1口)
6月26日当周 6月19日当周
多头仓位 35,296 32,248
空头仓位 36,054 49,401
净仓位 -758 -17,153
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
6月26日当周 6月19日当周
多头仓位 4,637 24,108
空头仓位 28,473 31,115
净仓位 -23,836 -7,007
加元(100,000加元为1口)
6月26日当周 6月19日当周
多头仓位 27,778 27,808
空头仓位 18,501 19,607
净仓位 9,277 8,201
澳元(100,000澳元为1口)
6月26日当周 6月19日当周
多头仓位 40,023 41,121
空头仓位 42,182 44,579
净仓位 -2,159 -3,458
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
6月26日当周 6月19日当周
多头仓位 6,108 3,564
空头仓位 5,532 5,777
净仓位 576 -2,213 (完)
--编译 丁琦;审校 蔡美珍
全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。