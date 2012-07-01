《综述》欧盟协议激励市场士气大振,但细节仍不详

* 意大利及西班牙以阻挠成长协议要挟,德国总理让步

* 未来将允许直接协助欧元区银行资本重组

* 欧元区援助基金将有更大运用弹性

* 提供西班牙的纾困贷款不会享有优先偿还顺位

* 欧元上扬,意大利及西班牙公债劲升

路透布鲁塞尔6月29日电---欧元区领袖周五达成协议,明年起准许欧元区援助基金直接金援银行,以及干预债市以支援受创的成员国.

各国领袖亦承诺建立针对欧元区银行的单一银行监管机构,以欧洲央行为核心,这是迈向欧洲银行同盟的第一步.

"这是打破银行与主权国之间恶性循环的第一步,"欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)在峰会后记者会表示.

这项协议普遍被视为意大利总理蒙堤及西班牙首相拉霍伊对抗德国总理梅克尔的一次政治胜利,梅克尔本周稍早还强烈反对这类紧急措施.

欧洲央行总裁德拉吉赞许峰会的具体成果.受峰会协议激励,欧元EUR=上涨近2%,西班牙及意大利公债收益率(殖利率)大跌.欧洲股市.FTEU3在银行股的引领下上涨.

市场人士亦肯定峰会协议是恢复欧元区信心的重要一步.

"现在正逐渐朝银行同盟接近,离银行同盟愈近,(欧盟)就能稳稳走向财政同盟,"Lazard Capital Markets执行总监Art Hogan称.

路透调查访问的多数分析师预测,欧洲央行7月5日会议将降息.但央行内部反对重启买债计画的声浪仍然很高.

经过长达14个小时的激烈讨论,欧元区17国领袖针对一系列短期措施达成协议,以强化货币联盟,同时压低西班牙及意大利借贷成本.

联合声明指出,为达此目的,欧元区援助基金--欧洲金融稳定机构(EFSF)及欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)将以灵活和高效的方式使用,以稳定市场,支援那些遵守欧盟预算政策建议的国家.

声明提供的具体内容不多,但欧元区官员表示,援助基金可以在初级及次级市场购买债券,前提是要求援助的国家签署谅解备忘录,并同意一融资上限.

意大利及西班牙均表示,暂时不打算动用这项机制协助稳定市场,希望峰会协议就足以发挥稳定效果.

美国表示,对峰会成果感到欣慰,但还有许多细节需要敲定,欧元区未来可能需要有更多努力.

国际货币基金组织(IMF)指出,峰会已经采行正确措施,让货币联盟趋于完整,而评等机构惠誉表示,峰会协议减轻了欧元区主权评等的短期压力.

**无法想像的决定**

欧盟最大金主德国作出重大让步,欧元区领袖同意,ESM提供给西班牙银行业的贷款,将不具有优先债权人地位,消除了投资人买进西班牙公债的一大阻力.

"我们作出几个月前还无法想像的决定,"欧盟执委会主席巴罗索称.

尽管德国让步允许援助基金更能弹性运用,但未来如果援助西班牙及意大利,相关条件、规模及监督仍充满疑问.

目前也没有任何承诺,将成立联合存款保障或共同解决基金,用以支援欧洲银行监督机构.但一名欧盟官员表示,一旦监督机构上路运作,就让ESM直接向银行放贷,等于是实质迈向财政同盟.

蒙堤表示,那些遵守欧盟预算建议准则的国家,将不会面临额外紧缩措施条件或遭到三方国际贷款机构的强行监督.

为了避免外界认为她屈从于压力,梅克尔表示,动用援助基金仍会设下严格条件,申请国将由欧盟执委会及欧洲央行严密监督.

当被问及是否因压力而让步时,她表示,"很明显有来自金融市场的压力.一些国家处境艰难.高利率不仅影响到债务也影响到实质经济.找出对策也是关系到德国的利益."

梅克尔重申坚决反对欧元区共同债券.

梅克尔稍后顺利获得德国国会通过为ESM出资及欧盟预算新规定.但德国宪法法院仍有可能反对.

西班牙及意大利两国领袖曾在峰会上扬言阻挠通过促进成长方案,向梅克尔施压同意减轻西意两国借贷成本的措施,峰会进度因而遭到拖延.法国总统奥朗德支持西意两国立场,使梅克尔承受更大压力.

奥朗德原本要求重新谈判财政协议,将焦点由撙节转向促进成长.奥朗德表示他已在峰会得到满意收获,将把财政协议送交国会批准.

梅克尔此前要求授权欧盟机构干预个别国家预算及经济政策,但这项议题遭推迟至10月.

**审慎乐观**

经济分析师对此次峰会提出的短期稳定市场措施及长期方向都给予肯定,从2010年初爆发危机以来,经过20次峰会,欧元区领袖终于能有一次表现超越外界的小小期望.

"我认为欧洲央行担任银行监督机构其实是最重大的长期措施,因为这指向银行同盟之路,"Roubini Global Economics分析师Megan Greene称.

"直接为银行资本重组的意义重大,而且将有助打破银行与主权的'恶性循环',而这是这场危机的核心所在,"荷兰银行经济分析师Nick Kounis称.

欧元区官员表示,等到ESM能够直接注资银行时,已经来不及在今年立即协助西班牙银行业资本重组,但应该能够让西班牙明年财政消除清理银行业的负担.(完)