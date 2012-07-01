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亚洲 | 2012年 7月 2日 星期一 06:29 BJT

《汇市简讯》亚洲央行补充外储,或让仓位解除速度放慢

2203GMT

* 美元/坡元在纽约市场盘中曾低见1.2653/97

* 第四次守住1.2650的强劲支撑位,若跌破此处,将再次测试1.2500

* 风险偏好升温带来大量空头回补,表明市场人士在欧盟峰会前押错仓

* 周四欧洲央行会议前,或将有更多仓位调整

* 亚洲将保持谨慎,但美元兑日圆外主要货币短线势必会走跌

* 地区央行将利用这次机会补充外汇储备.(完)

--编译 程琳;审校 徐文焰

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