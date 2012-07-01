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亚洲 | 2012年 7月 2日 星期一 06:47 BJT

全球外汇市场7月2日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

7月1日(日)

-- - 塞浦路斯成为欧盟2012年下半年的轮值主席国

2350 - 日本第二季短观大型制造业景气判断指数

7月2日(一)

0430 - 日本央行副总裁山口广秀就欧洲债务危机及其对亚洲的影响发表讲话

0600 - 欧洲央行执委亚斯穆森在雅典发表讲话

0715 - 瑞士5月零售销售

0730 - 瑞士6月采购经理人指数(PMI)

0743 - 意大利6月Markit制造业PMI

0748 - 法国6月Markit制造业PMI

0753 - 德国6月制造业PMI

0758 - 欧元区6月Markit制造业PMI

0800 - 意大利5月失业率

0828 - 英国CIPS 6月制造业PMI

-- - 三方国际贷款人开始着手塞浦路斯援助计划

1258 - 美国Markit制造业PMI 6月终值

1400 - 美国供应管理协会(ISM)6月制造业指数

1400 - 美国5月建筑支出

1715 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯参加"美联储金融危机以来的货币政策"研讨会(完)

--编译 张荻;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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