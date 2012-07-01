《汇市简讯》美元/台币开盘料约在29.80,调仓活动料继续

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* 店头交易美元/台币周一开盘料在29.80左右,隔夜NDF在29.76-84区间交投

* 在周五亚洲时段,欧盟峰会激发的"风险资产"反弹继续在离岸市场发威

* 仓位调整火爆,尤其是在商品和股市方面

* 调仓活动应能延续至周四的欧洲央行(ECB)会议

* 这表明,很多人怀疑上周五欧盟"银行联盟"声明的真实性

* 亚洲将谨慎应对,但中国官方采购经理人指数(PMI)略胜预期报50.2

* 美元/台币看来将处于目前的高位水平,或跌向29.60.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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