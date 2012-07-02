〔金砖国家〕6月29日股汇市收盘纵览

路透7月2日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月29日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高3.38%,报937.35点.

中国股市:中国股市沪综指反弹收升1.35%,终止此前连续七天跌势,并创近一个半月最大单日涨幅,因欧盟峰会利好激励全球股市及风险资产价格劲扬.分析师表示,大盘累计跌幅已较大,技术性上亦存在反弹要求,料后市将以震荡整理格局为主.沪综指.SSEC收报2,225.431点,上涨29.588点,昨日该股指创下近六个月收盘新低.本周该股指累计下跌1.6%;6月累计下跌6.2%,二季度则累计下跌1.7%.今日上海A股成交额为558亿元人民币,上交易日为501亿元.[.SSCN]

香港股市:香港股市表现好于亚洲其它大多数股市,而且扩大本月涨幅,因投资者回补空仓,此前欧元区领导人意外同意帮助降低意大利和西班牙不断攀升的举债成本.欧元区领导人周五同意采取紧急行动,针对欧元区银行业成立单一监管机构,并允许银行业直接通过欧元区救助基金进行资本重组,无需增加该国债务.[ID:nST0470200] 此举提振恒生指数.HSI收高2.2%,但仍收在200日移动均线下方,目前均线切入位在19,556.3点.自5月中旬以来恒指就一直为该均线所限.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五小幅收涨.而因中国经济增长放缓及欧债危机等原因,今年以来汇价已累计贬值约0.95%,其中二季度0.88%的跌幅,更是创下1994年以来的最大值.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水458点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3999元.[CNY/CN]

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印度股市:印度股市上涨2.6%,因继欧洲领导人同意果断行动降低意大利和西班牙的借贷成本,并创设一个统一的欧元区银行业监管机构后,风险资产在全球普涨.指标BSE指数.BSESN上扬2.59%,报17429.98点,为5月2日以来的最高位.BSE指数6月累计上涨9.2%,创1月以来的最大单月涨幅.[.BO]

印度汇市:印度卢比录得三年来最大单日涨幅,此前印度政府确认其将不会对外国投资者溯及既往征税,而且全球风险资产上涨.根据印度国家银行(SBI)数据SBITREASURY01,印度卢比结算价报55.6050/6150,较上日收盘价上涨3.1%.本周印度卢比兑美元累计上涨2.7%,录得逾两年半的最大周度涨幅.这标志着继卢比兑美元一周前挫至纪录低位57.32后反转上扬.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,350.510点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收升5.19%至725.76点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨2.11%至32.4300;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.14%,报41.1225.

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巴西股市:拉丁美洲股市蹿升,此前欧元区领导人同意支持受困成员国.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP上涨3.23%,录得逾一个月来最大单日涨幅.然而本季该指数仍累计下跌逾15%,录得自2011年9月以来的最差季度表现.[ID:nL2E8HTFTX]

巴西汇市:拉丁美洲货币上涨,因为投资者对欧元区达成协议重组该区银行业资本表示欢迎,而且巴西政府促进美元流入的举措进一步提振雷亚尔.巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=蹿升3.3%,收报2.009,此前巴西央行放宽出口预付款的规定,而且在一次标售中卖出60,000笔货币互换,前一举措允许更多美元流入巴西,互换标售的举措放大了期货市场上美元的供应.[ID:nL2E8HTI7K]

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南非股市:南非股市录得周度升幅,因为欧盟(EU)同意遏制该地区债务危机,鼓舞了投资者的士气,令其重返新兴股市及货币.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高1.48%,报29,638.01点.综合指数.JALSH收升1.37%,报33,708.31点.[.J][ID:nL6E8HT4YQ]

南非汇市:南非兰特兑美元上涨多达2.7%,录得自2011年11月末以来的最大单日涨幅,因为对解决欧洲债务问题的乐观情绪重燃,提振了风险偏好.兰特兑美元触及日高8.1750,为6月20日以来的最高位,1534GMT时,较周四收盘价上涨2.66%,报8.1777.[ZAR/][ID:nL6E8HTIW9](完)