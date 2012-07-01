版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 2日 星期一 07:19 BJT

《汇市简讯》大量美元买单或阻碍印尼卢比反弹

2247GMT

* 店头交易市场美元/印尼卢比开报9,400下方,此前纽约市场交投于9,400-9,485

* 交易商称,印尼市场仍因缺乏流动性而运转不畅

* 印尼央行周五抛售2亿美元,压低美元/印尼卢比

* 此类举动料继续,但大量尚未执行的美元买单或使干预效果难以彰显.(完)

--编译 程琳; 审校 郑茵

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐