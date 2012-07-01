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亚洲 | 2012年 7月 2日 星期一 07:09 BJT

****日韩经济指标预测--7月2日-7月9日****

路透7月2日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

---------------------------------7月2日当周---------------------------------

7月2日(一)

2100 韩国外汇储备(亿美元) 6月 -- 3,108.7

0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 6月 -- 51.03

7月3日(二)

0130 日本加班工资 5月 -- +4.9%

7月4日(三)

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 8,697

外资投资日本股市(亿日圆) -- 504

7月5日(四)

暂无重要数据公布.

7月6日(五)

0500 日本领先指标 5月 -- -1.3

同时指标 -- -0.2

7月8日(日)

2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 6月 -- +1.9%

(较上月) -- -0.6%

2350 日本银行放款余额(较上年同期) 6月 -- +0.3%

2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 5月 -- 盈余3,338

2350 日本机械订单(较前月) 5月 -- +5.7%

(较上年同期) -- +6.6%

7月9日(一)

暂无重要数据公布.(完)

--编译 石冠兰; 审校 张荻

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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