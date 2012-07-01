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亚洲 | 2012年 7月 2日 星期一 07:23 BJT

《汇市简讯》澳元/美元下跌,因到达1.0275前遭遇卖压

2235GMT

* 澳元/美元回到1.0250下方,此前在到达1.0275前遭遇强硬卖盘

* 100日移动均线(切入位在1.0269)构成艰巨阻力,1.0275上方有停止单

* 亚洲股市将是亚洲时段澳元走向的关键

* 中国PMI略优于预期,但分项数据有些不尽人意

* 中国PMI出口订单分项指数6月大幅萎缩

* 时线图支撑位在1.0225,若跌破该价位,或将跌至1.0180/1.0210.(完)

--编译 程琳;审校 徐文焰

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