法国称日内瓦会谈方案意味阿萨德必须下台

日本政经：首相安倍晋三称，日本货币政策已取得特朗普的理解
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎7月1日电---法国外长法比尤斯(Laurent Fabius)周日表示，联合国安理会成员国在日内瓦就叙利亚政治过渡达成的方案意味着叙总统阿萨必须下台。
主要国家周六在日内瓦达成共识，即叙利亚应成立过渡政府结束冲突，但他们似乎在关于阿萨德将扮演的角色问题上存在分歧。
当被问及为什么俄罗斯和中国似乎在关于阿萨德前途问题上存在不同意见时，法比尤斯表示：“就算他们反对，事实是，方案特别说明叙利亚将成立联合过渡政府，这就意味着阿萨德必须下台……因为人选必须得到双方的认可。”
法比尤斯在接受TF1电视台采访时表示：“反对派绝不会同意接受他，所以这意味着阿萨德必须下台。”
俄罗斯外长拉夫罗夫周六表示，方案完全没有要求阿萨德下台的意思，因该方案并没有就成立联合政府而排斥任何团体的前提条件。
和平特使安南在会谈后表示，联合政府应包括阿萨德政府的成员和反对派，且联合政府应安排自由选举。
法比尤斯表示，7月6日在巴黎举行的会议旨在在反对派中建立一个“联合阵线”，帮助落实安南的和平提议。中国和俄罗斯均未同意出席这次“叙利亚之友”会议。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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2月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:14时，1港元=0.88523人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为18.06%，低于上交易日收盘的18.11%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.64 5.06 1.04 建设银行 5.86 6.35 1.04 中国银行 3.63 3.95 1.04 农业
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。