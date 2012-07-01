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亚洲 | 2012年 7月 2日 星期一 07:43 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元仍呈下行之势,尽管欧元区取得突破

2316GMT * 欧元/澳元陷于上日区间之内,尽管欧元区取得突破 * 大宗商品价格蹿升,支撑澳元 * 5、10及20日移动均线均呈下降趋势 * 日线动能指标显示的讯号涨跌不一 * 可能最终下探2012年低位1.2130 * 浏览欧元/澳元走势的技术分析图,请点选:(link.reuters.com/cef29s) --编译 兰秀娟;审校 张涛 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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