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亚洲 | 2012年 7月 2日 星期一 07:52 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元守在0.8000附近,交投温和

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* 新西兰元/美元守在0.8000附近,成交温和,此前指令簿被清空

* 客户初步重建指令簿,基调倾向于逢低买入

* 重新买入风险资产和中国采购经理人指数(PMI)好于预期提供支撑

* 市场预料,中国PMI和韩国出口数据强劲将提振亚洲股市

* 下一道重要阻力位料在0.8084,为0.8472/0.7456跌势的61.8%费波纳奇回档位.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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