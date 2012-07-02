美国与加拿大经济指标预测--7月2日-7月9日****

日本政经：首相安倍晋三称，日本货币政策已取得特朗普的理解
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
路透7月2日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------7月2日当周--------------------------------
7月2日(一)
1400 美国建筑支出 5月 +0.2% +0.3%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 6月 52.0 53.5
7月3日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月30日当周 -- +2.0%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月30日当周 -- +1.9%
1330 加拿大RBC制造业PMI 6月 -- 54.70
1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 6月 -- 557.3
1400 美国工厂订单 5月 +0.2% -0.6%
耐久财订单 5月修正值 -- +1.1%
扣除国防的耐久财订单 -- +0.7%
扣除运输的耐久财订单 -- +0.4%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- +1.6%
-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 6月 1,390 1,373
7月4日(三)
美国独立日假期.
7月5日(四)
1100 美国抵押贷款指数 6月29日当周 -- 875.1
再融资指数 -- 4,938.3
1130 Challenger美国企业计划裁员人数(人) 6月 -- 61,900
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 6月 增加10.2 增加13.3
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月30日当周 38.5 38.6
初请失业金人数四周均值(万人) -- 38.675
续请失业金人数(万人) 6月23日当周 330 329.6
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 6月 53.0 53.7
企业活动指数 55.0 55.6
-- 美国ICSC同店销售(较上年同期) 6月 -- +1.7%
7月6日(五)
1230 美国非农就业岗位(万个) 6月 增加9 增加6.9
制造业就业岗位(万个) 增加0.6 增加1.2
民间就业岗位(万个) 增加10 增加8.2
失业率 8.2% 8.2%
平均时薪 +0.2% +0.1%
平均工时 34.4 34.4
1230 加拿大建筑许可 5月 +1.4% -5.2%
1230 加拿大就业岗位变动(万个) 6月 增加0.5 增加0.77
失业率 7.3% 7.3%
全职就业岗位(万个) -- 增加0.14
兼职就业岗位(万个) -- 增加0.63
就业参与率 -- 66.80%
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 6月 -- 66.3
(经季节调整) 55.8 60.5
1430 美国ECRI一周领先指标 6月29日当周 -- 121.5
----------------------------------7月9日当周--------------------------------
7月9日(周一)
1400 美国就业趋势指数 6月 -- 108.3
1900 美国消费者信贷(亿美元) 5月 增加80 增加65 (完)
--编译 侯向明;审校 张涛
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
2月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:14时，1港元=0.88523人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为18.06%，低于上交易日收盘的18.11%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.64 5.06 1.04 建设银行 5.86 6.35 1.04 中国银行 3.63 3.95 1.04 农业
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。