《中国报摘》--中国证券报7月2日

* 头版头条:

--中国银河证券基金研究中心统计数据显示,不包括还未披露数据的合格境内机构投资者(QDII)基金,今年上半年基金资产管理规模增长2,514亿元人民币,至2.39万亿元.

* 其他:

--证监会期货监管一部副主任彭俊衡表示,国债期货准备工作正抓紧进行,已进入审批轨道.但目前还不清楚国债期货推出具体时间.

--证监会相关负责人日前表示,新股发行节奏是市场自主判断和选择的结果,证监会不会控制新股发行的节奏和数量.

--国务院副总理李克强称,在继续推进保障房建设的同时,要增加普通商品住房供应,抑制投机投资性需求,稳定房地产市场调控政策,巩固调控成果.

--中国指数研究院数据显示,上半年全国300个城市土地出让金总额6,526亿元,同比降38%.业内人士分析,土地出让金大幅下滑短期难以扭转,楼市调控对地方政府"财源"影响明显,土地财政岌岌可危,未来地方政府松绑调控的动力仍存.

--"十二五"(2011-2015年)期间,钢铁业成为节能减排政策调控的重点目标之一,筹划已久的钢铁业污染物排放各项标准也将于近期逐一落地.环保部人士称,未来还将对机动车、工业锅炉、水泥和石化等其他重点行业和重点领域的大气污染物排放标准进行修订,大幅收严排放限值.

--国家能源局有关人士表示,煤炭深加工产业发展政策近期将公布.另外,各地上报的十二五期间建设的大型煤化工项目逾百个,初步测算,总投资超过2万亿元.

--宝钢集团拟转让其持有的南京南汽模具装备有限公司35%股权,挂牌价1.28亿元.标的公司的老股东上汽集团、东华汽车实业并不放弃行使优先购买权.业内人士分析,上汽集团接手的可能性很大.(完)

--整理 李宏薇; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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