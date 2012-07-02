〔离岸人民币〕 阿布扎比银行旗下公司发2亿元点心债,五年期票息3.7%--IFR

日本政经：首相安倍晋三称，日本货币政策已取得特朗普的理解
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
路透7月2日电---据汤森路透旗下IFR报导,阿布扎比商业银行（Abu Dhabi Commercial Bank）旗下ADCB Islamic Finance（Cayman）已完成其首笔离岸人民币债券，规模为2亿元人民币（3,200万美元），五年期，票息3.7%，以平价发行。瑞穗伦敦安排该交易。
这是第二家登陆点心债市场的中东发行人。拥有A3／A+ 评级的Emirates NBD今年3月发行7.5亿元人民币三年期点心债，定价于4.875%，吸引总额高达43亿元人民币的认购。当时，渣打、汇丰控股及该公司旗下的Emirates NBD Capital为联席主承销商。 (完)
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--整理 乔艳红; 审校 林高丽
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
2月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:14时，1港元=0.88523人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为18.06%，低于上交易日收盘的18.11%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.64 5.06 1.04 建设银行 5.86 6.35 1.04 中国银行 3.63 3.95 1.04 农业
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。