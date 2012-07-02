〔离岸人民币〕 阿布扎比银行旗下公司发2亿元点心债,五年期票息3.7%--IFR

路透7月2日电---据汤森路透旗下IFR报导,阿布扎比商业银行（Abu Dhabi Commercial Bank）旗下ADCB Islamic Finance（Cayman）已完成其首笔离岸人民币债券，规模为2亿元人民币（3,200万美元），五年期，票息3.7%，以平价发行。瑞穗伦敦安排该交易。

这是第二家登陆点心债市场的中东发行人。拥有A3／A+ 评级的Emirates NBD今年3月发行7.5亿元人民币三年期点心债，定价于4.875%，吸引总额高达43亿元人民币的认购。当时，渣打、汇丰控股及该公司旗下的Emirates NBD Capital为联席主承销商。 (完)

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