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市场报道 | 2012年 7月 2日 星期一 09:11 BJT

****欧洲经济指标预测--7月2日-7月9日****

路透7月2日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------7月2日当周---------------------------------

7月2日(一)

0715 瑞士零售销售 5月 -- +0.1%

0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 6月 45.0 45.4

0743 意大利Markit制造业PMI 6月 44.5 44.8

0748 法国Markit制造业PMI 6月 45.3 45.3

0753 德国制造业PMI 6月 44.7 44.7

0758 欧元区Markit制造业PMI 6月 44.8 44.8

0800 意大利失业率 5月 10.4% 10.2%

0828 英国CIPS制造业PMI 6月 46.5 45.9

0900 欧元区失业率 5月 11.1% 11.0%

7月2-6日

0700 英国Halifax房价指数(较前月) 6月 -0.2% +0.5%

三个月Halifax房价指数(较上年同期) -0.8% -0.1%

7月3日(二)

0830 英国消费者信贷(亿英镑) 5月 增加2 增加3

抵押贷款额(亿英镑) 增加8 增加11

抵押贷款批准件数(千件) 50.3 51.8

M4货供额(较前月) -- 1.1%

0830 英国建筑业PMI 6月 53.0 54.4

0900 欧元区PPI(较前月) 5月 -0.3% 0.0%

(较上年同期) +2.5% +2.6%

7月4日(三)

0743 意大利Markit服务业PMI 6月 42.5 42.8

0748 法国Markit服务业PMI 6月 47.3 47.3

法国Markit综合PMI 6月 -- 46.7

0753 德国服务业PMI 6月 50.3 50.3

0758 欧元区Markit服务业PMI 6月 46.8 46.8

欧元区Markit综合PMI 46.0 46.0

0828 英国CIPS服务业PMI 6月 52.8 53.3

0900 欧元区零售销售(较前月) 5月 +0.3% -1.0%

(较上年同期) -0.8% -2.5%

7月5日(四)

1000 德国工业订单(较前月) 5月 0.0% -1.9%

1100 英国央行利率决议 7月 0.50% 0.50%

量化宽松总规模(亿英镑) 3,750 3,250

1145 欧洲央行利率决定 7月 0.75% 1.00%

7月6日(五)

0645 法国预算收支(亿欧元) 截至5月 -- 赤字599.0

0645 法国贸易收支(亿欧元) 5月 逆差55 逆差58

进口(亿欧元) -- 428

出口(亿欧元) -- 370.4

0715 瑞士CPI(较前月) 6月 -0.3% 0.0%

(较上年同期) -1.0% -1.0%

0830 英国PPI投入物价(较上月) 6月 -2.1% -2.5%

(较上年同期) -2.10% +0.10%

PPI产出物价(较上月) -0.2% -0.2%

(较上年同期) +2.4% +2.8%

核心PPI产出物价(较上月) 0.0% 0.0%

(较上年同期) +2.0% +2.1%

1000 德国工业生产(较上月) 5月 +0.1% -2.2%

--------------------------------7月9日当周---------------------------------

7月9日(一)

0545 瑞士未经季节调整的失业率 6月 -- 3.0%

经季节调整的失业率 -- 3.2%

0600 德国出口(较前月) 5月 -- -1.7%

进口(较前月) -- -4.8%

贸易收支(亿欧元) -- 顺差161

0830 欧元区Sentix投资者信心指数 7月 -- 负28.9

2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 6月 -- +1.30%

2301 英国RICS房价差值 6月 -- 负16(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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