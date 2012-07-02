欧洲经济指标预测--7月2日-7月9日****

日本政经：首相安倍晋三称，日本货币政策已取得特朗普的理解
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
路透7月2日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------7月2日当周---------------------------------
7月2日(一)
0715 瑞士零售销售 5月 -- +0.1%
0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 6月 45.0 45.4
0743 意大利Markit制造业PMI 6月 44.5 44.8
0748 法国Markit制造业PMI 6月 45.3 45.3
0753 德国制造业PMI 6月 44.7 44.7
0758 欧元区Markit制造业PMI 6月 44.8 44.8
0800 意大利失业率 5月 10.4% 10.2%
0828 英国CIPS制造业PMI 6月 46.5 45.9
0900 欧元区失业率 5月 11.1% 11.0%
7月2-6日
0700 英国Halifax房价指数(较前月) 6月 -0.2% +0.5%
三个月Halifax房价指数(较上年同期) -0.8% -0.1%
7月3日(二)
0830 英国消费者信贷(亿英镑) 5月 增加2 增加3
抵押贷款额(亿英镑) 增加8 增加11
抵押贷款批准件数(千件) 50.3 51.8
M4货供额(较前月) -- 1.1%
0830 英国建筑业PMI 6月 53.0 54.4
0900 欧元区PPI(较前月) 5月 -0.3% 0.0%
(较上年同期) +2.5% +2.6%
7月4日(三)
0743 意大利Markit服务业PMI 6月 42.5 42.8
0748 法国Markit服务业PMI 6月 47.3 47.3
法国Markit综合PMI 6月 -- 46.7
0753 德国服务业PMI 6月 50.3 50.3
0758 欧元区Markit服务业PMI 6月 46.8 46.8
欧元区Markit综合PMI 46.0 46.0
0828 英国CIPS服务业PMI 6月 52.8 53.3
0900 欧元区零售销售(较前月) 5月 +0.3% -1.0%
(较上年同期) -0.8% -2.5%
7月5日(四)
1000 德国工业订单(较前月) 5月 0.0% -1.9%
1100 英国央行利率决议 7月 0.50% 0.50%
量化宽松总规模(亿英镑) 3,750 3,250
1145 欧洲央行利率决定 7月 0.75% 1.00%
7月6日(五)
0645 法国预算收支(亿欧元) 截至5月 -- 赤字599.0
0645 法国贸易收支(亿欧元) 5月 逆差55 逆差58
进口(亿欧元) -- 428
出口(亿欧元) -- 370.4
0715 瑞士CPI(较前月) 6月 -0.3% 0.0%
(较上年同期) -1.0% -1.0%
0830 英国PPI投入物价(较上月) 6月 -2.1% -2.5%
(较上年同期) -2.10% +0.10%
PPI产出物价(较上月) -0.2% -0.2%
(较上年同期) +2.4% +2.8%
核心PPI产出物价(较上月) 0.0% 0.0%
(较上年同期) +2.0% +2.1%
1000 德国工业生产(较上月) 5月 +0.1% -2.2%
--------------------------------7月9日当周---------------------------------
7月9日(一)
0545 瑞士未经季节调整的失业率 6月 -- 3.0%
经季节调整的失业率 -- 3.2%
0600 德国出口(较前月) 5月 -- -1.7%
进口(较前月) -- -4.8%
贸易收支(亿欧元) -- 顺差161
0830 欧元区Sentix投资者信心指数 7月 -- 负28.9
2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 6月 -- +1.30%
2301 英国RICS房价差值 6月 -- 负16(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
2月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:14时，1港元=0.88523人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为18.06%，低于上交易日收盘的18.11%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.64 5.06 1.04 建设银行 5.86 6.35 1.04 中国银行 3.63 3.95 1.04 农业
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。