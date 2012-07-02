《中国已公布新股发行上市日程表》--7月2日

日本政经：首相安倍晋三称，日本货币政策已取得特朗普的理解
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
新股申购：
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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
7/4 深 乔 治 白 002687 不超过2,465 -- -- 华泰联合 7/9
7/5 深 金河生物 002688 不超过2,723 -- -- 银河证券 7/10
7/6 沪 喜 临 门 -- 不超过5,250 -- -- 中信证券 7/11
7/9 深 博 林 特 002689 不超过7,750 -- -- 中德证券 7/12
7/10 深 银邦股份 300337 不超过4,680 -- -- 国盛证券 7/13
7/10 深 润和软件 300339 不超过1,919 -- -- 中信证券 7/13
7/18 深 开元仪器 300338 不超过1,500 -- -- 平安证券 7/23
新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
*7/3 深 亿 利 达 (002686.SZ) 2,267 16.00 23.85 国金证券
-- 深 津膜科技 300334 -- 16.78 46.61 中信建投
-- 沪 中信重工 601608 -- 4.67 16.19 中德证券 7/2
中信证券
-- 深 新 文 化 300336 -- 25.00 42.37 海通证券 7/3
-- 深 迪森股份 300335 -- 13.95 47.58 广发证券 7/4
注: 1. 本表包括新股发行及上市.
2. *代表新增内容.(完)
--整理 冉莹; 审校 林高丽
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
2月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:14时，1港元=0.88523人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为18.06%，低于上交易日收盘的18.11%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.64 5.06 1.04 建设银行 5.86 6.35 1.04 中国银行 3.63 3.95 1.04 农业
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。