版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 2日 星期一 08:06 BJT

《中国报摘》--金融时报7月2日

* 头版头条:

--庆祝香港回归祖国15周年大会暨香港特别行政区第四届政府就职典礼隆重举行.

* 其他:

--中国银行(3988.HK)(601988.SS)副行长陈四清受访表示,贸易金融是商业银行金融创新的重要内容.其发展将大大优化银行的收入结构,带来丰厚的中间业务收益.

--截至今年5月末,中非基金对非洲制造业累计投资逾3亿美元.(完)

--整理 张胜男; 审校 乔艳红

(路透中文新闻部:+86-10-6627 1237;传真:+86-10-66013858;yuntao.huang@thomsonreuters.com;

Reuters Messaging: yuntao.huang@thomsonreuters.com)

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]

中国报摘　　 [PRESS-CN-CMN]

台湾报摘　　 [PRESS-TW-CMN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐