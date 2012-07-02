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亚洲 | 2012年 7月 2日 星期一 08:06 BJT

〔离岸人民币〕台湾烨辉企业发2.75亿元点心债,两年期利率4.5%--IFR

路透7月2日电---据汤森路透旗下IFR报导,全世界产量最大的单镀厂烨辉企业股份(2023.TW)首度进入点心债市场，规模2.75亿元人民币（4,400万美元），二年期，利率4.5%，接近早前公布的参考利率区间4.5%左右。7月9日结算。

法国巴黎银行(BNPP.PA)担任独家主承销商，曾在6月26日安排一连串会议与投资人见面。发行主体为Golden Developments Holdings ，由烨辉担保。

烨辉为台湾企业，活跃于联贷市场。(完)

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--整理 林高丽; 审校 乔艳红

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