〔中国证券〕证监会称不会控制新股发行的节奏和数量

路透上海7月2日电---中国证监会相关部门负责人日前表示,新股发行节奏是市场自主判断和选择的结果,证监会不会控制其节奏和数量.

中国证券报周一援引该负责人透露,为配合新股发行体制改革指导意见的实施,证监会还将发布其他文件,包括全国证券业协会关于询价对象、个人投资者参与到询价队伍中的监督管理的相关规则.

该负责人透露,今年的新一轮保荐业务现场检查工作已经开始,今年现场检查工作的内容、方式以及重点关注问题等都重新做了梳理,指点导意见中要求保荐机构将尽职内控方面、询价定价方面的内容加入到今年现场检查工作中.

该负责人并介绍,自指导意见发布以来,共有27家公司完成上市,其中12家公司发行市盈率低于行业平均市盈率,15家高于行业市盈率.

在15家高于行业平均市盈率的企业中,有5家市盈率超过行业平均市盈率在10%以内,有10家市盈率超过行业平均市盈率在10%—25%之间.因此,不同公司的表现有所差异,首日集中炒作现象有所改善,投资者投资决策进一步理性.

另据上海证券报援引该负责人表示,监管部门正在研究关于老股转让的办法措施,待成熟后将按计划向社会征求意见并发布实施.

该负责人表示,新股发行体制改革提出以信息披露为中心,强化市场约束、资本约束、诚信约束,弱化行政监管部门对于盈利能力的判断,放松行政管制.这隐含一个前提,即发行人的投资价值由市场自主判断;行政部门不应该,也不可能去判断发行人的投资价值,行政部门的作用在于督促发行人完整、真实地披露信息.

在再融资的政策导向上,证监会一直鼓励上市公司通过配股、增发、非公开发行、公司债等多种方式筹集资金.这位负责人透露,下一步将考虑对再融资管理办法进行调整、完善,进一步丰富再融资品种,改进再融资审核机制,以及再融资价格形成机制等.(完)