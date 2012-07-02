〔离岸人民币〕中国航空工业国际三年期点心债利率4.8%,规模15亿元--IFR

日本政经：首相安倍晋三称，日本货币政策已取得特朗普的理解
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
路透7月2日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国航空工业集团公司旗下中国航空工业国际（AVIC International）首项Reg S点心债, 期限三年, 利率4.80%, 规模15亿元人民币（2.38亿美元）。
中银国际和摩根士丹利(MS.N)为联席牵头行兼联席簿记行。中国航空工业集团提供的担保已获得国家外汇管理局批准。发行人和债券均没有评级。
中国航空工业集团占发行人62.5%股份,而中国航空工业集团公司股权完全由国务院国有资产监督管理委员会所有。(完)
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--整理 林高丽; 审校 乔艳红
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
2月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:14时，1港元=0.88523人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为18.06%，低于上交易日收盘的18.11%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.64 5.06 1.04 建设银行 5.86 6.35 1.04 中国银行 3.63 3.95 1.04 农业
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。