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亚洲 | 2012年 7月 2日 星期一 08:16 BJT

〔离岸人民币〕中国航空工业国际三年期点心债利率4.8%,规模15亿元--IFR

路透7月2日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国航空工业集团公司旗下中国航空工业国际（AVIC International）首项Reg S点心债, 期限三年, 利率4.80%, 规模15亿元人民币（2.38亿美元）。

中银国际和摩根士丹利(MS.N)为联席牵头行兼联席簿记行。中国航空工业集团提供的担保已获得国家外汇管理局批准。发行人和债券均没有评级。

中国航空工业集团占发行人62.5%股份,而中国航空工业集团公司股权完全由国务院国有资产监督管理委员会所有。(完)

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--整理 林高丽; 审校 乔艳红

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