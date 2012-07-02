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亚洲 | 2012年 7月 2日 星期一 08:51 BJT

《汇市简讯》良好短观数据出炉后美元/日圆先扬后抑,但偏向上行

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* 美元/日圆在亚洲盘初日本央行短观调查出炉前交投震荡,从79.98跌至79.72

* 优于预期的短观调查公布后美元/日圆回升,接近高位,后落至79.80

* 大公司预计本财年美元/日圆汇价平均在78.95

* 美元/日圆目前接近80.00,看上去出口商处境不错

* 如果日圆进一步下跌,出口商或将获利丰厚

* 在80.00前方有美元/日圆卖单,但上方的停止单也在增多

* 一目均衡云区底部80.04的上方停止单尤其众多

* 80.65、80.57和6/22-25日双顶80.63上方有更多上档停止单

* 100日移动均线上升,今日达到80.58

* 79.70左右料构成坚实底部,云区转换线在79.68

* 向下有买兴.(完)

--编译 程琳; 审校 张涛

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