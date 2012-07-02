版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 2日 星期一 08:26 BJT

〔韩国股市〕受欧盟协议激励开高,造船类股领涨

路透首尔7月2日电---韩国股市周一开高,或将连续第三个交易日上涨,因投资者乐见欧元区领导人达成相关协议,将直接对该地区受困银行业进行资本重组,并降低西班牙和意大利飙涨的借贷成本.

造船类股引领盘初涨势,三星重工业(010140.KS)攀升3%,大宇造船(042660.KS)上升2.5%.

0001GMT时,综合股价指数(KOSPI).KS11上升0.63%,报1,865.71点.(完)

--编译 王翔琼;审校 张涛

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐