《汇市简讯》澳元/美元跌向小时图支撑位1.0225

日本政经：首相安倍晋三称，日本货币政策已取得特朗普的理解
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
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* 澳元/美元跌向小时图支撑位1.0225
* 若跌破1.0225,可能进一步跌向1.0180/1.0210区间
* 韩国6月制造业采购经理人指数(PMI)跌破50的荣枯分水岭,为五个月来首次
* 韩国综合股价指数回吐部分稍早涨幅,亚洲市场情绪趋于黯淡.(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
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路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
2月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:14时，1港元=0.88523人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为18.06%，低于上交易日收盘的18.11%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.64 5.06 1.04 建设银行 5.86 6.35 1.04 中国银行 3.63 3.95 1.04 农业
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。